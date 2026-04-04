Всеки основател на технологична компания обича да си мисли, че ще остави нещо в историята. В случая със Стив Джобс, Стив Возняк и Роналд Уейн, те наистина го правят. Когато триото основава фирмата Apple Computer на 1 април 1976 г., по-късно преименувана просто на Apple, има една цел: да персонализира компютърните технологии, правейки ги простички, безпроблемни и подходящи за всички.

Тримата бизнес партньори безспорно са отговорни за разработването на някои от най-значимите иновации на световния пазар на персонални технологии. Преди да се превърне в гигант, като повечето технологични компании, Apple има скромно начало. Компанията е основана в гаража на родителите на Стив Джобс в Лос Алтос, Калифорния. Първият продукт - Apple I, излиза през юли 1976 г. Това е настолен компютър, струващ 666,66 долара.

Днес Apple се оценява на над 3 трилиона долара. През годините тя си е изградила името на технологична компания, която мисли различно. Може да не е първата, която пуска иновативен продукт, но определено усеща пулса на потребителите.

"Различното мислене винаги е било в основата на Apple", казва Тим Кук, главен изпълнителен директор на компанията.

"Това е, което ни е подтикнало да създаваме продукти, които дават възможност на хората да се изразяват, да се свързват и да създават нещо прекрасно. Докато празнуваме 50 години, ние сме дълбоко благодарни на всички, които са били част от това пътешествие и които продължават да вдъхновяват клиентите ни в това, което предстои", добавя той.

Какво реално влияние оказва Apple върху света на технологиите през последните 50 години? Следват някои от най-успешните продукти на компанията от последния половин век, обобщени от The Irish Times. Ще прочетете и за няколко, които от Apple може би искат да забравят.

Хитовете:

70-те години на миналия век: Apple II

Apple I е създаден за любители, които обичат да експериментират. Неговият наследник - Apple II, е предназначен да се хареса на по-широка аудитория. Представен през 1977 г., технологичната фирма го предлага на единични потребители, училища и малки фирми. За разлика от Apple I, той се предлага напълно сглобен, с вградена клавиатура, което го прави много по-достъпен именно за обикновените потребители. А дори има цветна графика. Смята се, че е едно от устройствата, които са помогнали за стартирането на революцията на домашните компютри. Той продължава да се продава добре дори след пускането на Macintosh.

80-те години на 20-и век: Macintosh

Тъй като Apple III се смяташе за провал, Apple се нуждаеше от успех. Тя го намира под формата на Macintosh. Пускането на пазара на компютъра през 1984 г. е съпроводено с високобюджетна телевизионна реклама, режисирана от Ридли Скот, намекваща за разбиване на контрола на Big Brother.

Macintosh се оказва голяма сделка за компанията. Той не просто е прилично евтин, за да се хареса на ентусиастите на домашните компютри, но и разполага с новия графичен потребителски интерфейс на Apple, така че няма нужда от изучаване на код. Именно той въвежда и простичкото управление с мишката "докосни и щракни".

90-те години: iMac

Много хора помнят времето, когато компютрите бяха просто едни бежови или черни кутии. iMac взе това клише и го взриви на пух и прах със своя дебют през 1998 г. Пъстър и лесен за използване, iMac се отказва от флопи дисковото устройство и улеснява потребителите да се свързват с интернет. След като компанията почти фалира през 1997 г., iMac е признат за продукт, който започва преобразуването на Apple.

2000-те години: iPod

Истината е, че Apple не бяха първите, които пуснаха дигитален музикален плейър, но създадоха най-лесно разпознаваемия. iPod се появи в края на 2001 г., обещавайки 1000 песни в джоба ви благодарение на 5GB твърд диск. Той имаше механично колело за превъртане с централен бутон за избор, за да навигирате през музикалната библиотека на устройството. Красотата на iPod беше лекотата, с която хората можеха да качват музика на него.

Той работеше безпроблемно със софтуера iTunes за Mac, който Apple пусна същата година, което улесняваше хората да прехвърлят музикалната си колекция към цифровия плейър. През 2003 г. Apple стартира iTunes Store, който продаваше песни за едва 99 цента. По-късно същата година разработи и софтуера iTunes за Windows.

iPhone. Или когато нищо вече няма да е същото

След не особено блестящ опит с телефона Motorola Rokr, Apple се фокусира върху разработването на собствен музикален телефон, такъв, върху който да има контрол от началото до края. iPhone беше представен през януари 2007 г. Въпреки че амбициите първоначално са скромни, iPhone се харесва на потребителите.

Всъщност нещата можеха да бъдат много различни, ако Стив Джобс не беше отстъпил по един ключов аспект: контрола върху софтуера. Първоначално iPhone е бил предназначен да поддържа уеб приложения - и то само такива, разработени от Apple.

Скоро след пускането му на пазара обаче, хората започват да разбиват този софтуер, за да зареждат свои собствени приложения. Вследствие на това се ражда App Store. Той е пуснат през 2008 г. и помогна на iPhone да се превърне в смартфона, който (почти) всички искаха. И все още го искат.

2010-а фодина: iPad

След като преобразява категорията смартфони по свой образ и подобие, Apple се връща към една от оригиналните идеи на Джобс, а именно таблет. Пуснат през 2010 г., за да въведе "ерата след персоналните компютри", iPad бързо си изгражда собствена ниша.

Той преживя първоначалната смесена реакция, която го отхвърля по различни причини, като някои го определят като голям iPod, други казват, че не е толкова добър, колкото Netbook, поставяйки под въпрос основното му предназначение. Второто поколение идва с по-добри функции, сред които камера, която липсва в първия iPad.

Грешките:

Apple III

По-известен като този, за когото всъщност не говорим. Когато Apple III е бил в процес на разработка, Стив Джобс е имал своята визия. Тя е включвала дизайн без вентилатор, който е трябвало да направи устройството безшумно и по-елегантно. На практика липсата на охлаждане е означавала, че компонентите са се разширявали и са изскачали от мястото си. Според Возняк, ранните устройства на Apple III са имали 100% хардуерни повреди, което е довело до изтегляне на 14 000 бройки.

Lisa

Специално внимание заслужава Lisa, друг продукт на Apple, изпратен в кошчето за боклук. Той има големи амбиции, идвайки с графичен потребителски интерфейс и мишка. Идва обаче и с абсурдно висока цена - близо 10 000 долара, когато излиза през 1983 г. Впрочем, сумата се равнява на около 32 000 долара днес. Продуктът е едно доста лошо сравнение с много по-евтините персонални компютри на IBM. Lisa е извън финансовия обсег на много бизнеси и в крайна сметка е изпреварена от Macintosh. И така хиляди бройки се озовават на сметището.

The Newton

Продукт, създаден преди завръщането на Стив Джобс през 1997 г. начело на Apple, Newton има труден период. Доставките му са забавени поради забавяния, заради софтуерни грешки, но нещата не се подобряват и след това. На теория PDA (нещо като персонален дигитален асистент) е трябвало да направи воденето на бележки толкова лесно, колкото писането на хартия. В действителност обаче разпознаването на ръкописен текст е било много трудно. Въпреки подобренията в по-късните версии, устройството никога не се подобрява достатъчно. Джобс го спира през 1998 г.

Motorola Rokr E1

Партньорството с Motorola има за цел да представи мобилен телефон с iTunes. Само че Rokr E1, с ограничението си от 100 песни и проблемния си софтуер, не оправдава очакванията. Дори самият Стив Джобс не успява да предизвика голям ентусиазъм за продукта при представянето му през 2005 г., като сценичната демонстрация на една от ключовите му функции - възможността за превключване от музика към разговор и след това обратно, се проваля. Въпреки всичко, това е поучителен опит за Джобс и Apple. Докато Motorola продължава да разработва Rokr E2 без участието на Apple, Apple продължава да пуска своите модели iPhone.

Vision Pro

Справедливо ли е да наречем Vision Pro грешка? Навлизането на Apple в пространствените изчисления предизвика много вълнение, но високата цена помрачи идеята. Имаше доста оплаквания, че устройството е твърде тежко за носене и че му липсват завладяващи приложения, които да убедят хората да си го купят.

Ако добавим към това и по-ограничените продажби на Vision Pro, ще разберем защо към устройството не се гледа с голям възторг. Може би малко усъвършенстване и намаление на високата цената ще е точно това, от което Vision Pro се нуждае, за да даде тласък на продажбите.