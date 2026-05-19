За какво си струва да умреш? А да убиеш? Дълбоко философски въпроси, на които малко хора се налага да отговорят. За съжаление, понякога моралът отстъпва пред алчността. Близо година и половина след смъртта на собственика на Mango - Исак Андич - синът му е арестуван във връзка със смъртта на баща си, съобщават чуждестранни медии.

Една от най-големите и известни испански модни компании публикува финансовите си резултати за 2025 г. с рекордни приходи от близо 3,8 милиарда евро - ръст от 13% спрямо предходната година, и нетната печалба в размер на 242 милиона. Проблемите за компанията обаче тепърва предстоят.

Инцидентът

На 14 декември 2024 г. 71-годишният Исак Андич загива по време на семейна разходка в планината Монсерат, като пада от над 100 метра в дере край пещерите Салнитре. Спасителна операция с хеликоптери е задействана незабавно, но той умира на място. Единственият свидетел е най-големият му син - 45-годишният Джонатан.

Той твърди, че е чул свлачище и се обърнал точно в момента, в който баща му е изгубил равновесие.

Смъртта първоначално е квалифицирана като нещастен случай, а разследването е закрито през януари 2025 г. поради липса на доказателства. Месеци по-късно обаче е възобновено след изследване от страна на полицията на мобилните телефони на Джонатан и сестрите му Джудит и Сара, съобщава Independent.

"Джонатан Андич дава показания в рамките на производството. Не можем да добавим повече, тъй като делото е под съдебна забрана за разгласяване. Съдействието ни е и ще бъде пълно", гласи изявлението на семейството, цитирано от HOLA!.

От сергия на пазара до глобалната империя

Исак Андич е роден в Истанбул в семейство на турски сефарадски евреи. На 17 години продава дрехи на пазара. По-късно се премества в Барселона, където започва бизнес с ръчно бродирани тениски, след това отваря дънкови магазини и постепенно навлиза в сезонната мода.

През 1984 година, заедно с брат си Нахман, обединява всичките си семейни бизнеси и кръщава марката Mango. За четири десетилетия я превръща в един от водещите модни конгломерати в Европа с 2700 магазина в 120 държави и над 15 500 служители. Исак остава далеч от публичното внимание, като избягва фотографи и рядко дава интервюта. Репутацията на марката гради чрез лицата на Кейт Мос, Наоми Кембъл, Клаудия Шифър и Кендал Дженър.

Към момента на смъртта си Forbes го оценява на 4,5 милиарда долара. Сред близките му приятели е кралица Летисия на Испания, а през 2018 г. получава рицарско звание от Франция за приноса си към страната.

Наследство и управление

"Исак оставя зад себе си не само първокласна международна компания, но и ценности, ориентирани към дългосрочното мислене, към клиентите и към положителното въздействие върху обществото", коментира професор Джорди Каналс от IESE - личен приятел на Андич и член на борда на Mango.

Преди ареста му Джонатан Андич изглежда логичен наследник на империята на баща си. Той завършва аудиовизуални комуникации в САЩ и магистърска степен по бизнес администрация в бизнес школата IESE. Започва работа в Mango през 2005 г., а две години по-късно поема мъжката линия Mango Man.

След смъртта на Исак е назначен за вицепрезидент на борда и президент на холдинга MNG. Сестрите му стават вицепрезиденти, а главният изпълнителен директор Тони Руис поема председателството на борда.

"Неговото заминаване оставя огромна празнота, но всички ние сме, по някакъв начин, негово наследство. Наш дълг е да гарантираме, че Mango ще продължи да бъде проектът, за който Исак се стремеше", казва Руис пред Independent.

Сега обаче компанията е изправена пред опасност от имиджови и финансови щети, което ще даде шанс на най-големия ѝ конкурент - Zara - да увеличи пазарния си дял.