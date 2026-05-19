Германия е завършила първото тримесечие на 2026 г. като нетен износител на електроенергия - за първи път от четвъртото тримесечие на 2023 г. насам. Обратът е резултат на рязкото поевтиняване на цените на тока на едро в страната, което го е направило по-привлекателен за доставчиците в съседните държави.

От януари до март Германия е изнесла 17,9 тераватчаса (ТВч) електроенергия, а е внесла 15,3 ТВч, съобщи Федералната агенция за регулация на мрежите. Само година по-рано, през първото тримесечие на 2025 г., вносът е надвишавал износа с 4 ТВч.

Цените - ключовият фактор

Агенцията изрично посочва падането на цените на едро като основна причина за промяната.

Спадът е бил по-стремителен, отколкото в повечето съседни пазари, което е давало финансов стимул на чуждестранните доставчици да купуват германски ток, а е намалявало интереса на германските оператори да внасят електричество отвън.

Купувачи и продавачи

Най-голям купувач на германска електроенергия е останала Австрия. Износът към Дания и Норвегия бележи най-силен ръст, докато доставките към Франция са спаднали с около половина спрямо същия период на предходната година.

На страната на вноса Дания е най-големият доставчик за Германия, следвана от Нидерландия и Франция.

Вятърът движи износа

Сухопътната вятърна енергия е формирала най-голям дял от германския износ. Като цяло 57,1% от изнесения ток е дошъл от възобновяеми източници.

При вноса делът на ВЕИ е достигнал 50,2%, но ядрената енергия е запазила позицията си на единствен най-голям индивидуален енергиен източник сред вносното електричество.

Данните идват три години след като Германия окончателно затвори последните си три ядрени реактора - Isar 2, Emsland и Neckarwestheim 2 - на 15 април 2023 г. Страната остава нетен износител на ток и без атомна енергия в собствения си микс, разчитайки на нарастващия дял на възобновяемите мощности.