Германската компания Luxcara GmbH (Luxcara) ще се откаже от поръчка за вятърни турбини към китайската Ming Yang Smart Energy Group Ltd. - предназначени за изграждането на морски вятърни паркове в Северно море - като ще ги замени с 19 турбини от немско-испанския производител Siemens Gamesa. Това пише Bloomberg, позовавайки се на управляващия директор на компанията Холгер Матиесен.

Първоначалното решение за поръчка на въпросните вятърни турбини от Китай, още миналата година (когато е направена поръчката) е предизвикало критики от германското правителство и сектора за вятърна енергия в Европа, отбелязва агенцията.

Както е отбелязано в проучване на германското Министерство на отбраната, Китай потенциално би могъл да използва критично важни компоненти на вятърния парк "за шпионаж или возене на икономическа война".

Същевременно Холгер Матиесен коментира, че решението за смяна на доставчика на турбини е било търговско, а не политическо. По думите на шефа на Luxcara, сделката с китайския доставчик на вятърни турбини е била най-изгодната към момента на избора през 2024 г., но сега други оферти са станали по-привлекателни.

Компанията вече е информирала Министерството на икономиката и регулаторните органи за плана си да се откаже от китайските турбини. Обаче споразумението със Siemens Gamesa за резервиране на съответния капацитет още не е окончателно решение и трябва да бъде придружено от официален договор.