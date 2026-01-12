Китайската автомобилна компания Dongfeng Motor води активни преговори с инвеститор за производство на коли в Турция. Това съобщава местният дистрибутор на дружеството, цитиран от Daily Sabah. Турция, с годишни продажби от 1,4 милиона превозни средства, е сравнително голям пазар и има безмитна търговия с Европейския съюз.

Както Money.bg писа в началото на 2025-а година, най-голямото представителство на китайския автогигант Dongfeng в Европа вече се намира във Варна. Освен това компанията можеше да има и завод у нас, но политическо решение елиминира България от възможните локации.

Макар че в България китайската Dongfeng Motor Corporation все още не е чак толкова популярна, всъщност става дума за гигант в сектора, който тепърва иска да расте на западните пазари. Дружеството има над 3 милиона произведени автомобила годишно и изнася в 80 държави. Партнира си с огромна част от водещите играчи на пазара.

А защо голямо европейско представителство именно във Варна?

"Варна е градът с най-много регистрирани електромобили спрямо броя на населението", обясни през февруари 2025 г. пред Money.bg Юлиян Чебишев - управител на компанията ADG Bulgaria, която е вносител на Dongfeng, Voyah и още няколко марки на групата за България.

Източник: Dongfeng

Освен Варна, Бургас можеше да има още по-голямо значение за Dongfeng - като локация на европейски завод на корпорацията. В началото на 2024 г. стана ясна тази възможност, но по-късно през лятото се разбра, че инвестицията е по-вероятно да отиде в Италия. В крайна сметка не се случи нищо.

А дали все още на България се гледа като на държава, в която Dongfeng може да изнесе свои производства?

"Гледаше се до момента, в който България се обяви, незнайно защо, за вдигане на митата на китайските електромобили. Оттук нататък не се гледа. Гледаше се и Италия, но също вече не се гледа", коментира пред Money.bg миналата година Юлиян Чебишев.

В началото на 2026 г. очевидно Турция е по-привлекателната дестинация за производство, въпреки че вносът на автомобили в страната от Китай също е обложен с допълнителни данъци. Затова китайските производители на автомобили, включително Chery, се стремят да създадат производство с местни партньори.

"Работим усилено, за да започнем производството тази година", казва в изявление, публикувано в LinkedIn и цитирано от Reuters, Явуз Чирак, главен изпълнителен директор на местния дистрибутор на Dongfeng, Marcar, който е и страна в преговорите.

Инвеститорът е осигурил производствено съоръжение, въпреки че окончателното решение за инвестицията не е гарантирано и преговорите продължават. Marcar ще контролира местните продажби и ще предоставя поддръжка за автомобилите, се казва още в изявлението.

Публикация в турския Instagram акаунт на луксозната автомобилна марка Dongfeng Voyah заяви, че вече се разработва местно производство на хибриден модел в страната.

Въпреки по-строгите финансови условия и промяната в данъчните категории в средата на миналата година, продажбите на турски автомобили скочиха до нов рекорд, благодарение на нарастващото население на възрастните и нарастващото търсене на електрически превозни средства.

Очаква се китайският производител BYD, който обеща инвестиции от 1 милиард долара в Турция още през 2024 г., също да започне производство в страната.

Dongfeng Motor Corporation е държавен производител на автомобили със седалище в Ухан. Основана през 1969 г., тя е един от "големите четири" китайски автомобилни компании с 42 фабрики в различни части на Китай и света, според данни на дружеството.