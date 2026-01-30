Турция официално се превърна в четвъртия по големина пазар в Европа за изцяло електрически автомобили, с около 190 000 продадени коли с батерии през 2025 година. Това става ясно от нов анализ, цитиран от Daily Sabah.

Електрическите превозни средства с батерии (BEV) са представлявали около 17% от продажбите на нови леки автомобили в Турция миналата година, което за първи път доближава страната до средното за Европейския съюз, съобщава лондонският енергиен мозъчен тръст Ember.

Амбицията на Анкара е броят тепъпва да расте.

Източник: YouTube

Делът е бил около 10% през 2024 г., когато са били продадени около 104 000 BEV. В Европейския съюз делът на електрическите превозни средства в продажбите на автомобили се е увеличил от 14% през 2024 г. до 17% миналата година.

С 80% ръст на продажбите на годишна база през 2025 г., Турция се е изкачила от девето място през 2023 г., за да изпревари установени пазари като Норвегия, Холандия и Белгия. Сега тя изостава само от Германия, Обединеното кралство и Франция в Европа.

Продажбите на електрически автомобили започнаха да се ускоряват през 2023 г. Докато през 2022 г. в Турция бяха продадени само 8 312 електрически превозни средства (BEV), а делът им в продажбите на нови автомобили беше 1,5%, през 2023 г. продажбите надхвърлиха 65 000, като повишиха дела си до 6,9%.

Бързият ръст се дължи на два основни фактора: пускането на пазара на нови модели, сред които Togg, марката електромобили, произведена в страната, както и адаптирането на производителите към данъчната структура на Турция.

Нарастващият интерес към електрическите и хибридните превозни средства намали продажбите на автомобили на изкопаеми горива. Продажбите на бензинови автомобили в Турция достигнаха пик от 635 000 бройки през 2023 г. и паднаха до 520 000 през 2025 г. По подобен начин продажбите на дизелови автомобили спаднаха от 154 000 през 2023 г. до 95 000 през 2025 г.

Възобновяеми енергийни източници

Въпреки силния растеж, електрическите автомобили представляват само около 2% от регистрираните в движението превозни средства в Турция, а потреблението на бензин все още се увеличава, казва Ember.

"Въпреки че интересът към електрическите превозни средства нарасна през последните години и продажбите на автомобили на изкопаеми горива започнаха да намаляват, по-голямата част от превозните средства на пътя все още използват изкопаеми горива", се казва още в доклада.

Между януари и ноември миналата година потреблението на бензин се е увеличило с около 16% на годишна база, докато вносът на суров петрол се е увеличил с 5,3%.

Ембер определя електрификацията на транспорта като критична, тъй като възобновяемите енергийни източници придобиват по-голям дял в производството на електроенергия, отбелязвайки, че в момента Турция няма електроцентрали на изкопаеми горива в процес на изграждане, докато всички нови мощности, въведени в експлоатация през 2025 г., идват от възобновяеми източници.

Турция планира да утрои своя вятърен и слънчев капацитет, който е достигнал 40 гигавата (GW), до 2035 г., което според Ember би позволило нарастващото търсене на електроенергия да бъде задоволено с местни и чисти енергийни източници.

"Следователно, преходът към електрически превозни средства в транспорта ще засили и енергийната независимост на Турция", пише в доклада.

Данъчно облагане

Докладът подчертава, че все още има "много висок" потенциал на Турция за намаляване на вноса на енергия. Постигането на това ще бъде възможно чрез разработване на по-благоприятни данъчни системи за електрическите превозни средства.

Въпреки че данъчните ставки, прилагани за електрическите автомобили, които отговарят на определени критерии, са по-ниски от тези за други електрически превозни средства, общата данъчна тежест остава висока, каза Ембер. Общият данък, прилаган за електрическите автомобили в най-ниската данъчна категория, достига 50%, когато се включи данъкът добавена стойност (ДДС).

За превозните средства, които преминават в по-високата данъчна категория поради цената, въпреки ниската мощност на двигателя, общата данъчна ставка се увеличава до 86%.

"С повишаването на валутните курсове, повече електрически превозни средства попадат в по-високи данъчни категории, докато броят на достъпните и високопроизводителни варианти за електрически автомобили на пазара намалява".

Освен това Турция прилага високи допълнителни тарифи върху всички вносни автомобили от страни, с които няма споразумения за свободна търговия, като например Китай.

"Въпреки че електрическите автомобили започнаха да се разпространяват широко в Турция, все още има голям, неизползван потенциал за намаляване на вноса на енергия чрез възобновяема енергия и електрически превозни средства", коментира Уфук Алпарслан, регионален ръководител на Ember за Турция и Кавказ.

"Данъчните политики, които поддържат цените на електрическите превозни средства на по-достъпни нива, биха могли да ускорят този импулс", добавя анализаторът.