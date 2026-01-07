Продажбите на нови автомобили като цяло във Великобритания са нараснали с около 3,5 процента през 2025 година, на фона на рязко увеличеното търсене на електрически превозни средства, показват нови данни, съобщава DPA.

През 2025 г. във Великобритания са били регистрирани общо 2,02 милиона нови автомобила, съобщи браншовата Организация на производителите и търговците на автомобили (SMMT).

През предходните 12 месеца са били продадени общо 1,95 милиона автомобила, което прави 2025-а третата поредна година на растеж на автомобилния пазар в страната.

Регистрациите на изцяло електрически автомобили са се увеличили с 23,9 процента на годишна база, до 473 340 броя. Което увеличава пазарния дял на електромобилите във Великобритания на 23,4 процента, спрямо 19,6 процента през 2024 година.

Очакванията са, Великобритания да стане втория по големина пазар за електромобили в Европа след Германия.

Правителството на Великобритания си беше поставило цел, през 2025 г. превозните средства с нулеви емисии (ZEV), т.е. изцяло електрически автомобили, продавани от всеки производител в страната, да достигнат най-малко 28 процента от всички продавани от него автомобили.