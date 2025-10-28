До края на септември 2025 г. продажбите на нови автомобили в Европейския съюз са се увеличили с 0,9% спрямо същия период на миналата година. Според данните на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) това е третият пореден месец на ръст, движен основно от пускането на нови модели, като само през септември е отчетен скок от 10%.

Пазарният дял на електрическите автомобили остава стабилен на 16,1%, но все още изостава от темповете, необходими за ускоряване на прехода към нулеви емисии. Най-популярни сред европейските потребители остават хибридните модели.

Лидер с 27,2% дял е Volkswagen Group, като само марката Volkswagen държи 11%. Други от най-предпочитаните са Skoda (7,1%), Toyota (6,9%), Renault (6,1%) и Mercedes-Benz (5,8%).

От началото на годината до септември в ЕС са регистрирани 1,3 млн. нови електрически автомобила, което представлява 16,1% от пазара, спрямо 13,1% година по-рано. Ръстът е воден от Германия (+38,3%), Белгия (+12,4%) и Нидерландия (+3,9%), докато Франция отбелязва лек спад от 0,2%. Регистрациите на хибриди достигат близо 2,8 млн. броя - 34,7% от пазара, а тези на plug-in хибриди се покачват до 723 хил. броя, или 9% от всички нови коли.

Продажбите на бензинови автомобили са се свили с 18,7%, като общият им пазарен дял спада до 27,7%, а дизеловите - с 24,7%, до 9,3%. Най-сериозен спад има във Франция (-32,8%), следвана от Германия (-23,5%), Италия (-16,6%) и Испания (-13,2%).

Българският пазар също бележи значителен ръст. За деветте месеца на 2025 г. у нас са регистрирани 36 216 нови автомобила - с 11,8% повече спрямо година по-рано. Продажбите на електромобили нарастват с 54,6% до 1673 броя, а на plug-in хибриди - с 20,5% до 435.

Хибридите отбелязват най-силен растеж - с 67,7%, достигайки 1209 нови регистрации. Бензиновите автомобили запазват най-голям дял с 30 089 продажби (+10,8%), докато дизеловите намаляват с 9,2% до 2735. Данните потвърждават постепенното навлизане на електрификацията и у нас, макар традиционните двигатели все още да доминират пазара.