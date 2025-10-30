Според данни на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) през първите три тримесечия на 2025 г. пазарът на търговски превозни средства в Европейския съюз продължава да се сблъсква с предизвикателства. Още през първата половина на годината тенденцията беше очертана ясно - високите лихвени проценти, инфлационният натиск и понижението в логистичния и строителния сектор доведоха до съществен спад в регистрациите на ключови пазари.

Макар делът на електрическите модели да се увеличава, темпът на растеж остава недостатъчен, тъй като навлизането им продължава да бъде възпрепятствано от почти пълната липса на инфраструктура за зареждане и високите разходи за придобиване.

Регистрациите на нови бусове в ЕС намаляват с 8,2%, като трите най-големи пазара допринасят най-силно за спада. Франция отчита най-голямо понижение - 8,3%, следвана от Италия (-6,1%) и Германия (-6%). Испания обаче е изключение - там продажбите скачат с 13,3%. Подобна динамика беше наблюдавана и през първото полугодие, когато спадът в ЕС достигна 13,2%, а Испания беше единственият голям пазар с двуцифрен ръст.

При камионите спадът е още по-осезаем - с 9,8% до общо 225 483 новорегистрирани превозни средства. Основната причина е 9% понижение при тежките и 13,5% при средните камиони. Всички големи пазари отчитат свиване, като Германия (-17,9%) и Франция (-13,4%) търпят двуцифрени спадове. Още през лятото ACEA отчете, че дизеловите модели запазват над 93% дял при новите регистрации в ЕС, въпреки че обемите са се свили с повече от 15%.

Автобусите са единственият сегмент с положителен резултат - регистрациите им се увеличават с 3,6% и достигат 28 417 броя към края на септември. Най-голям ръст има в Полша (+16,9%) и Германия (+12,8%), докато Италия (-16,9%), Испания (-11,3%) и Франция (-4,5%) остават в червено. Това следва след първото полугодие, когато сегментът вече показваше признаци на стабилизиране, а делът на електрическите автобуси в ЕС беше достигнал 21,6% - значителен напредък спрямо предходната година.

България

За България статистиката покрива единствено вановете, като регистрациите на нови лекотоварни автомобили са намалели с 22,7% през първите девет месеца на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г., до 4136 броя. Основната част от пазара продължават да заемат дизеловите модели - 3927 регистрации, или спад от 18,3% на годишна база. Електрическите бусове са 136, което представлява ръст от 115,9%, но остават под 4% от общия обем. Хибридни и други алтернативни модели почти липсват.

Бусове

Дизеловите модели продължават да доминират при лекотоварните автомобили с дял от 81,7%, въпреки че продажбите им намаляват с 11,4% до 877 079 броя. Бензиновите версии също отстъпват - с 29,8%, до едва 4,7% дял. Електрическите бусове обаче набират скорост, достигайки 10,2% пазарен дял спрямо 5,7% година по-рано. Регистрациите на хибридни модели се увеличават с 15,1%, но остават малък сегмент - 2,6% от общия пазар.

Камиони

Дизелът запазва водеща позиция и при товарните автомобили - 93,5% от пазара, въпреки спад в обемите от 11,5%. Електрическите камиони удвояват присъствието си до 3,8% пазарен дял спрямо 2,1% година по-рано. Най-сериозен принос имат Нидерландия (+192,3%), Германия (+32,9%) и Франция (+27,2%), които заедно формират две трети от европейския електрически сегмент.

Автобуси

Делът на електрическите автобуси в Европейския съюз достига 22,7% към края на третото тримесечие на 2025 г. Германия - най-големият пазар по обем - отчита силен ръст от 108%, а Швеция (+684,3%) и Белгия (+389,3%) бележат впечатляващо увеличение на продажбите в този сегмент. Хибридните автобуси бележат спад от 32,7% и вече представляват 6,3% от пазара. Дизеловите модели намаляват символично - с 0,1%, като делът им се свива до 64,2% спрямо 66,6% година по-рано.