Румънският производител на автомобилни акумулатори Rombat SA е глобен с общо 20,2 милиона евро от Европейската комисия за нарушаване на правилата на конкуренцията на Европейския съюз. Това съобщи Комисията, цитирана от Romania Insider.

Rombat е дъщерно дружество на южноафриканската група за автомобилни компоненти Metair.

Подозренията за картел ,обхващащи общо четири компании

Rombat не е единствената компания, която поада под финансовия удар на Брюксел. Европейската комисия глоби общо трима производители на стартерни батерии за автомобили и едно търговско сдружение с около 72 милиона евро. Мотивът - участие в дългогодишен картел, в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

Източник: БГНЕС

От ЕК заявиха, че производителите на батерии Clarios, Exide, FET и Rombat, както и търговското сдружение EUROBAT, са сключвали антиконкурентни сделки и са участвали в съгласувани практики, свързани с продажбата на автомобилни стартерни батерии в Европейското икономическо пространство, повече от 12 години.

"Този ​​картел е ограничил конкуренцията и може да е довел до по-високи цени за производството на автомобили и камиони в Европа", твърдят от Комисията.

За момента Clarios не е глобена, тъй като е признала за картела пред разследващите. Най-голямата глоба, от 30 милиона евро, е наложена на Exide.

Автомобилните стартерни батерии се използват предимно в превозни средства, задвижвани от двигатели с вътрешно горене, като например леки автомобили или камиони.