Да, все още е август, но пък с приближаването на септември в Германия все по-трескаво се приготвят за някои от най-големите си винени и най-вече бирени фестивали. Още в средата на месеца, 12-16 и 19-22 септември, в малкия немски град Бад Дюркхайм ще се проведе един от най-големите винени фестивали - Wurstmarkt. Всяка година той привлича над 600 хиляди души и предлага уникално преживяване с музика, храна и вино.

В края пък на месеца, 20 септември - 5 октомври, в Мюнхен ще се проведе световноизвестният Октоберфест. Той е най-големият бирен фестивал в света и е известен със своето празнично настроение, музика и баварски традиции. А когато германците се забавляват (с бира или вино, а и не само), задължително консумират...традиционни немски вурстове.

Картел в продължение на три десетилетия

И тук идва историята от не толкова далечното минало, която пряко засяга немските вурстове. През юли 2014 г. Федералната служба за борба с картелите (FCA) налага обща глоба от приблизително 338,5 млн. евро на група от 21 компании произовидтели на колбаси и 33-ма замесени ръководители. Причината - от 1982 г. поне до 2011 г. те са участвали в икономически картел, като са се договаряли за ценови диапазони за своите месни и колбасни продукти, произведени от птиче и свинско месо. По този начин са налагали по-високи ценови изисквания на търговията на дребно с храни.

Картелът за колбаси е бил наричан още Атлантическият кръг, защото първата му среща се е състояла в хотел "Атлантик" в североизточния град Хамбург. Той се събирал редовно, но постигал договорки и чрез "организирани телефонни обаждания". Заради огромното разнообразие от видове наденица - повече от 1500 според различни публикации в интернет - не било възможно да се фиксира цена за конкретен продукт. Вместо това били определяни ценови диапазони за категории като варени колбаси и шунки.

Наложената глоба и до днес е една от най-високите в историята на FCA. През същата година службата е наложила рекордни глоби за над 900 млн. евро, в сравнение с 240 млн. евро през предходната 2013 г. Отново през 2014 г. 11 пивоварни, сред които и датската Carlsberg, са глобени с 338 млн. евро, а трите най-големи производители на захар в страната получават санкция от 280 млн. евро за ценови манипулации.

"Вратичката с наденицата "

Сред замесените компании са едни от най-големите производители на колбаси по онова време в Германия. Така най-голямата глоба, в размер на 128 млн. евро, отива за Tönnies Holding. Освен това с 99,6 млн. евро са глобени от Bell Deutschland, с 6,9 млн. евро Sickendiek и с 3,2 млн. евро Marten.

Благодарение на "вратичка" в германското антитръстово законодателство някои от уличените компании успяват да избегнат глобите или да получат по-ниски. Отстраненият през 2017 г. законодателен пропуск е позволявал на корпорациите да избегнат наложените им глоби като разпуснат съответните си дъщерни дружества чрез преструктуриране.

Така групата Zur Mühlen успява да избегне глоби в размер на близо 130 млн. евро, като лишава двете си дъщерни дружества, Böklunder Fleischwarenfabrik и Könecke Fleischwarenfabrik, от значителните им активи, като ги прехвърля на други дружества от групата и ги заличава от търговския регистър на Германия. По същия начин Bell Deutschland (около 100 млн. евро), Sickendiek и Marten (заедно около 10 млн. евро) успяват да избегнат глоби в размер на още 110 млн. евро.

За да се запълни тази празнина, в началото на юли 2016 г. Федералното министерство на икономиката и енергетиката публикува законопроект, чиято цел е да се въведе групова отговорност за нарушения от страна на дъщерни дружества. С деветото изменение на Закона срещу ограниченията на конкуренцията от 1 юни 2017 г. груповата отговорност е въведена заедно с прилагането на Директивата за обезщетенията за картели.