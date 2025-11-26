Смяната на валутата от лев към евро има конкретна цена и по данни на Kaufland България тя възлиза на около 10-11 милиова лева. Това стана ясно по време на медиен разговор с финансовия директор на компанията Цветомир Узунов.

По думите му част от разходите все още не могат да бъдат окончателно остойностени заради логистичните операции, които предстоят през януари. Финансовият ефект включва технологични адаптации, човешки ресурс, визуална промяна, обучение, кешово зареждане, транспорт и допълнителна охрана.

Най-значимият компонент е свързан с информационните системи. Пренастройването на ERP платформата и всички свързани модули — продажби, логистика, отчетност, касови системи и системи за управление на склад разплащания — възлиза на приблизително 9 млн. лева. Това включва трансформация на функционалната и отчетна валута към евро, тестови среди, двойно ценообразуване и изграждане на API връзка към държавната платформа "Колко струва", към която Kaufland подава над десетки хиляди записа всеки ден.

Визуалната подготовка е вторият значим елемент — от етикетите с двойно обозначение до форматиране на шрифт, подредба и дизайн. В резултат на нормативни промени компанията сменя дизайна на етикетите три пъти. Само промяната на шрифт струва около 200 000 евро във всеки етап или общо над 600 000 евро. По данни на Kaufland претикетирането е ангажирало близо 27 000 човекочаса, като значителна част от работата е извършена ръчно във филиалите.

Паралелно с това се провежда обучение на служители, които ще работят с два вида валута през януари. Около 700 касиери и други служители на информационни бюра преминават през практически тренировки за обработка на плащания, ориентиране при връщане на ресто само в евро и подпомагане на клиенти при объркване. Включени са и модули за управление на стресови ситуации, като общият обем на обученията надвишава 13 000 човекочаса.

Най-сложният логистичен процес предстои в края на декември и началото на януари — така нареченото предварително зареждане на еврова наличност. За да осигури ресто само в евро, Kaufland ще трябва да зареди всеки един от своите филиали с приблизително един тон еврови банкноти и монети. При 70 магазина това се равнява на около 70 тона наличност, условно еквивалентно на три товарни автомобила със специален режим. Освен това в януари ще се промени и моделът на инкасо: кешовите извозвания ще се извършват по-често и в по-големи обеми, което води до допълнителни оперативни разходи и нужда от охрана.

Към тази подготовка се добавя и подмяна на монетниците на пазарските колички, които трябва да приемат както левове, така и евро монети — 50 ст., 1 лев, 50 цента, 1 и 2 евро. Процесът включва около 50 000 колички, които поетапно преминават към новия модел. В преходния период ще действат и жетони за клиенти, които нямат монети в новата валута.

Смяната на валутата има и пряк ефект върху разходите за персонал. На 25 декември и 1 януари, които са официални неработни дни, магазините ще работят, тъй като именно в тези дни започват първите плащания с двойно обръщение. Само за двата дни двойно заплащане на служителите компанията ще плати около 500 000 евро допълнително.

Цветомир Узунов посочи още, че преходът към еврото реално ще се случи чрез търговските вериги, банките и пощенските станции, които ще бъдат трите реални канала, през които българите ще получат първото си физическо евро. Причината е, че именно там хората извършват ежедневните си плащания, обменят ресто и оперират с кеш. Докато банките и пощите ще осъществят официалното обменяне на левове, магазините ще бъдат първото място, където масово ще започне практическото боравене с новата валута — с покупки, ресто и наличност в еврови монети и банкноти. "Това е най-видимата част от процеса - евро ще си купите не от банка, а когато в магазина за първи път ви върнат ресто не в левове, а в евро", отбеляза още Узунов.