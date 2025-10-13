Една от най-сериозните сделки на ритейл пазара в София през последните години получи "зелена светлина" от антимонополния регулатор. Веригата "Магазин 345" (или просто "345") ще изчезне като бранд след придобиването си от компанията зад конкурента "ДАР".

Сделката беше обявена през лятото, като тя зависеше от решението на Комисията за защита на конкуренцията.

Кой купува и кой продава

Две вериги имат определени допирни точки, но динамиката при тях през последните години е много различна. "345", която развива дейност само в София, днес има повече обекти - 16, но периодът на експанзия за нея е далеч в миналото. Отразяват го и финансовите резултати, като приходите през 2023 г. (около 21 млн. лева почти без печалба) са почти наполовина спрямо тези през 2009 г.

Една от силните страни на веригата е, че голяма част от магазините ѝ са денонощни и това ѝ позволява да запазва позиции и в близост до по-големи конкуренти.

"ДАР" - веригата на основното през 1996 г. дружество "Никон-НК", има 12 магазина в столицата, складова база и звено за производство, дистрибуция и продажба на замразени храни. При купувача тенденцията е на непрекъснато нарастване на приходите - през 2023 г. те са били почти 53 млн. лева при 1,8 млн. лева печалба.

Какво ще се случи?

Според предварителния договор между двете дружества, веднага след прехвърлянето на дяловете два от магазините "345" ще затворят за ремонт, в рамките на който ще бъдат ребрандирани като "ДАР".

В рамките на максимум 3 години и останалите от придобитата верига ще сменят своята идентичност.

"345" ООД е собственик на 3 от локациите си, като страните по сделката са се съгласили тези магазини да бъдат извадени от придобиваното предприятие, да преминават в собственост на трето лице и да бъдат отдадени под наем на "ДАР".

Мотивите на КЗК да пусне сделката

В рамките на пазарното си проучване КЗК е установила, че даже консолидираната група с 28 търговски обекта ще има не повече от 20% пазарен дял по брой магазини и максимум 5% дял по нетни приходи от продажби.

Това е далеч зад водещите компании на пазара като Billa, "Фантастико", Lidl, Kaufland и T-Market.

"В рамките на ускореното проучване бяха анкетирани основни конкуренти и доставчици на участниците в концентрацията относно ефекта, който би породила нотифицираната концентрация върху конкуренцията на засегнатия съответен пазар. Никой от тях не изразява опасения относно въздействието на планираната сделка върху конкурентната среда на пазара, нито се очаква промяна в търговските взаимоотношения с участниците в концентрацията", пишат от КЗК.