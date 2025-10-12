Всеки, който има отношение към изкуството, би могъл да прави и бизнес. И обратното. Това заяви в студиото на Money.bg Юлия Върбанова, основател и управител на аукционна къща Енакор.

"Това, че правя бизнес от изкуството, не означава, че не го харесвам и че това е само бизнес. Напротив - този, който търгува с изкуство, трябва да го харесва."

Тя обясни, че търговията с изкуство е и добър начин за реклама и разпространение на творбите, за създаване на контакти с хора с отношение към изкуството.

На въпроса дали има противоречие между любовта към изкуството и бизнес аспектите, тя бе категорична: "Ако много харесваш нещо и искаш да го задържиш за себе си, направи го. Лошо няма."

Изкуството като инвестиция

По думите й инвестирането в изкуство изисква търпение. "Не бива да се очаква бърза реализация. Това не е плод и зеленчук, който можеш да продадеш веднага. Изкуството изисква време и разбиране, за да се оцени правилно и да се постигне добра цена", заяви Върбанова.

Тя отбеляза, че в последните години младите хора започват да гледат на произведенията на изкуството като на ценен актив. "Особено след COVID наблюдаваме все повече млади хора, които се интересуват от инвестиции в изкуството. Дори идват при нас с бюджет и искат съвет, което е супер, защото търсят мнението на човек, който разбира от това."

Върбанова подчерта, че инвестицията все пак трябва да върви ръка за ръка с емоцията. "Освен инвестиция, човек трябва да харесва това, което купува."

Младите колекционери, представители на Gen Z, обикновено се интересуват от модерното и съвременното изкуство. "На тях им е скучно да купуват пейзажи с крави или овце. Дори аз, която съм голям почитател на старите майстори, в последните години започвам да се променям към съвременното изкуство", каза Върбанова.

По повод предстоящия проект "София-Истанбул: мост на изкуството" тя добави: "Възхищавам се на Истанбул. Много късно попаднах там, но градът ме завладя с всичката си история и култура. Напоследък моят интерес към съвременното изкуство нарасна и посещавам Истанбул редовно. Дори уча турски."

Юлия Върбанова разказа, че в България има доста турци, които са завършили Българската художествена академия или са родени в България и са завършили в Истанбул. "Това е обединението - ние имаме много общи неща със София и Истанбул", заключи тя.

Целия разговор гледайте във видеото!