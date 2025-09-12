Загубите на аукционната къща Sotheby's повече от два пъти нараснаха през 2024 г., достигайки $248 млн. спрямо $106 млн. година по-рано, съобщават световните агенции.

Компанията, собственост на милиардера Патрик Драхи, страда от продължителния спад на пазара на изкуство, намалено търсене от заможни колекционери и високи разходи за обезщетения при съкращения. Само през 2024 г. те са се увеличили до 29,2 млн. долара, въпреки че персоналът е намалял с едва 24 души до 2218.

Приходите от комисиони и такси паднаха с 18% до 813 млн. долара, след като глобалните продажби на изкуство намаляха с 12% до 57,5 млрд. долара, включително 39% спад при търговете на произведения над 10 млн. долара. Sotheby's отчете и 23% понижение на общите си продажби до 6 млрд. долара, докато конкурентът Christie's регистрира спад от едва 6% до 5,7 млрд. долара.

През август 2024 г. суверенният фонд на Абу Даби ADQ инвестира 909 млн. долара в Sotheby's Holdings UK срещу 24% дял и предпочитани акции, като част от обща капиталова инжекция за 1 млрд. долара, включваща и средства от Патрик Драхи, с цел аукционната къща да намали дълга и да укрепи финансовото си състояние. Със средствата Sotheby's погаси 794 млн. долара дълг и финансира покупката на новата си централа на Madison Avenue в Ню Йорк, намалявайки нетния си дълг от 3,55 млрд. на 2,76 млрд. долара .

Междувременно аукционната къща прекрати електронната си търговия в Китай по-малко от две години след старта ѝ, а резултатите ѝ контрастираха с подобрената рентабилност на Christie's, чиито печалби преди данъци са нараснали с 18% до 85 млн. паунда през 2024 г.

Основана през 1744 г. като търговец на редки книги, Sotheby's днес оперира в 40 държави, организирайки търгове не само за изкуство и книги, но и за вино, диаманти и чрез собствено финансово подразделение.