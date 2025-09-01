Най-скъпата къща в Съединените щати официално е пусната на пазара с невероятната цена от 300 милиона долара. Имотът, наречен Little Lake Lodge, се намира в престижния курорт Аспен, Колорадо, и представлява истинско архитектурно чудо, пише USA Today.

Луксозното имение разполага с внушителна площ от над 2500 квадратни метра, разположени на 30 хектара земя. Къщата включва 18 спални, 20 бани и четири допълнителни санитарни възела, според обявата на Sotheby's International Realty.

Източник: Sotheby's International Realty

Построена през 1994 година, резиденцията е на калифорнийските милиардери Стюарт и Линда Резник, съсобственици на The Wonderful Company - частна компания с оборот от 6 милиарда долара, известна с марки като FIJI Water и POM Wonderful.

Уникалното местоположение на имота е едно от най-големите му предимства. Къщата се намира само на 1,6 километра от центъра на курорта. Резиденцията е построена до кристално чисто частно езеро с площ от 2,4 хектара, заобиколено от внимателно подбрани местни растения и запазена дива флора.

Манди Велгос, брокер в Sotheby's International Realty и агент по продажбата, обяснява високата цена с множеството уникални характеристики на имота. Сред тях са четирите парцела земя, близостта до центъра на Аспен, частното езеро, пълната уединеност, 45-те паркоместа и разработената система от пътеки за туризъм, ски бягане и колоездене.

Източник: Sotheby's International Realty

Велгос добавя, че от момента на обявяването в началото на месеца вече има няколко заинтересовани кандидат-купувачи. Въпреки високата цена, тя смята, че имотът може да продължи да се поскъпва за новите си собственици, особено заради новите ограничения за размера на къщите в окръг Питкин - толкова големи, колкото Little Lake Lodge, просто няма как да се строят законно.

Новият собственик ще плаща приблизително 131 755 долара годишни данъци върху имуществото, което представлява около 0,3%-0,5% от стойността на имота.