Новата класация на най-богатите хора в Русия, изготвена от Forbes, се оглавява от двама милиардери с малка разлика във финансовото състояние, чийто служебен път започва още по времето на СССР и е белязан по-нататък от шеметна кариера. Така, още през периода 2000-2009 г., Вагит Алекперов и Алексей Мордашов са на корицата на списание Forbes (за Русия). Затова от Forbes правят кратка ретроспекция на тяхната кариера, поставила началото на огромното им богатство.

Вагит Алекперов

Нетно финасово състояние - 28,7 милиарда долара, първо място в класацията на Forbes на руските милиардери

Длъжност: Председател на Обществения съвет на фондация "Нашето бъдеще"

Негов цитат: "Не можеш да си сит и завит с одеяло, когато гладните лежат наблизо. Те така или иначе ще ти го вземат, или трябва да го споделиш."

Вагит Алекперов е водещият руски петролен магнат и основен акционер в "Лукойл", най-голямата частна петролна компания в Русия. Алекперов е роден в Баку в семейството на работници от петролната индустрия.

Учи във вечерни курсове в Азербайджанския институт по нефт и химия "М. Азизбеков" и работи в производственото обединение "Каспморнефт".

Само пет години след дипломирането си, се издига до заместник-ръководител на нефтеното предприятие. След което през 1979 г. заминава за работа в Западен Сибир.

Може да се каже, че Алекперов започва да гради бизнеса си още през 1987 г., когато е назначен за изпълнителен директор на "Когалимнефтегаз". От 1990 до 1992 г. той е заместник-министър и първи заместник-министър на нефтената и газовата промишленост на СССР.

През 1992 до 1993 г. под негово ръководство три нефтодобивни предприятия - "Лангепаснефтегаз", "Урайнефтегаз" и "Когалимнефтегаз" - биват обединени в петролния концерн "ЛангепасУрайКогалимнефт", на базата на който по-късно се появява "Лукойл".

Към 2002 г. Алекперов пряко и косвено притежава общо 10,4% от акциите на "Лукойл". Оттогава досега делът му почти се е утроил до 28,3%.

Бизнесменът подава оставка като президент на "Лукойл" през април 2022 г., няколко дни след като Великобритания налага санкции пряко на него.

Алекперов завещава целия си пакет акции в "Лукойл" на сина си Юсуф, при условието, че няма да има право да продава или разделя този пакет акции. Предвиждат се от тях и средства за благотворителност.

Източник: GettyImages

Алексей Мордашов

Нетно финансново състояние - 28,6 милиарда долара, второ място в класацията на Forbes на руските милиардери

Длъжност: Главен изпълнителен директор на холдинга "Севергруп"

Негов цитат: "Няма такова нещо като отделно взет бизнес бизнес или отделно взето общество."

Алексей Мордашов е роден и прекарва по-голямата част от живота си досега в Череповец.Завършва с отличие Ленинградския инженерно-икономически институт и след дипломирането си се завръща в родния си град и започваработа в Челябинския металургичен завод.Младият тогава икономист веднага привлича вниманието на генералния директор на завода Юрий Липухин.

Само четири години по-късно, през 1992 г., 27-годишният специалист става директор по финанси и икономика на завода, а също така ръководи и продажбите.

След разпадането на СССР, заводът на практика престава да снабдява вътрешния пазар и Мордашов, който е завършил стаж в Австрия, започва да сключва договори с търговци, изнасящи стомана в чужбина.

През 1993 г. генералният директор на завода му възлага да приватизира Челябинския металургичен завод.Без знанието на директора, Мордашов придобива контролния пакет акции, отстранява директора от управлението и сам поема ръководството на завода.

През 2001 г. Мордашов изкупува дела на Липухин в завода на цена под 20% от пазарната, както твърди недоволния "червен" директор, и става основен собственик.

Мордашов е познавал добре Анатолий Чубайс, който му е преподавал в института. Чубайс го въвежда в клуба на младите реформатори, които по-късно участват в правителството на Борис Елцин.