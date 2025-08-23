Един от най-богатите бизнесмени в Казахстан, Булат Утемуратов, който притежава най-луксозния хотел в Москва, The Carlton на Тверская, продаде хотел Ritz Carlton във Виена. Сделката е на стойност 110 милиона евро, съобщава Forbes Kazakhstan. Купувач е арабският милиардер Мохамед Алабар, създателят на известната дубайска кула Burj Khalifa, който притежава и най-известния търговски център в ОАЕ, Dubai Mall.

Бившият ръководител на президентската администрация на Казахстан, Булат Утемуратов, също притежава големи активи в недвижими имоти и контролира казахстанската ForteBank. През 2011 г. той придоби московския Ritz Carlton за 1 милиард долара. През 2022 г. хотелската верига Ritz напусна Русия и хотелът вече е с името The Carlton.

Булат Утемуратов зае 979-та позиция в списък на милиардерите в света на Forbes тази година, като се изкачи от 1238-мо място. Личното му състояние му също е нараснало — от 2,7 милиарда долара миналата година, до 3,7 милиарда долара тази година.

Бизнесменът контролира 90,9% от ForteBank JSC към 1 април тази година. Към края на 2024 г. активите на банката възлизат на 4,1 трилиона тенге — увеличение с 25,8% за година. Печалбата на банката за 2024 г. възлиза на 196,6 милиарда тенге, което е с 46,4% повече от година по-рано. Според данни на KASE, през април 2024 г. банката е обявила изплащането на 58,2 милиарда тенге дивиденти, от които 52,9 милиарда се падат на Булат Утемуратов, което се равнява на 120 милиона долара по обменния курс към началната дата на плащанията. През януари 2025 г. банката пласира петгодишни еврооблигации на Виенската фондова борса (Vienna MTF) и AIFC (AIX) за 400 милиона долара при лихва от 7,75%.

Бизнесменът притежава също 25% от KaR-Tel (телекомуникационен оператор Beeline в Казахстан), 65% от златодобивната компания RG Gold, хотелите Ritz-Carlton в Астана и Виена, The Carlton в Москва, Rixos Borovoe в Акмолинска област, както и компанията Global Development.

През декември 2024 г. принц Албер II откри нов квартал Mareterra (Anse du Portier) в Монако с площ от 6 хектара, отвоюван от морето. Утемуратов стана един от деветимата инвеститори, привлечени в проекта Anse du Portier. Проектът, стартирал през 2015 г., е планиран да бъде завършен през 2025 г. Стойността му се оценява между 2 и 3 милиарда евро от различни източници. Проектът ще включва 120 луксозни апартамента, 10 вили и крайбрежна улица. Цената на квадратен метър е от 120 до 150 хиляди евро.

Милиардерът притежава и Narxoz University, частна фондация, чрез която има акции в Haileybury Astana School и Haileybury Almaty. През март тази година бизнесменът продаде дела си във франчайза на веригата за бързо хранене Burger King в Казахстан.