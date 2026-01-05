Забавени курсове, загуби за милиони евро и риск за важни за икономиката ни индустрии при евентуална ескалация - такава е ситуацията у нас заради блокадите на гръцките фермери.

Както обикновено, те се активизираха след края на стопанската година, т.е. когато те самите не губят нищо от причинения хаос.

Протестите започнаха на 3 декември заради забавено изплащане на евросубсидии, като през последните седмици бяха затваряни както гранични пунктове, така и ключови пътни възли вътре в южната ни съседка.

През уикенда земеделците се присъединиха и към исканията на колегите си от Италия и Франция във връзка с готвеното споразумение между ЕС и Меркосур, което може да улесни вноса на южноамериканската земеделска продукция в евросъюза.

"Към момента можем да кажем, че около 10 милиона евро на седмица са преките загуби. Може би и повече, не съм много сигурен с колегите, не сме го разисквали", заяви пред БНТ Александър Стамболийски от Съюза на транспортните работници в България. Той призна, че точният размер на загубите ще стане ясен едва след края на протестите.

По думите му курсовете към Италия вече трупат по ден закъснение в посока заради блокадите, а освен това се налага да се пътува нощем, което е вредно за здравето на водачите.

На правителството в Атина беше даден ултиматум да изпълни исканията на фермерите до четвъртък, като в противен случай ще има 48-часова "тотална блокада" на Гърция, включително - на магистралата между Атина и Солун. Ако и тогава не бъдат чути, недоволните ще минат и към по-крайни мерки.

Източник: EPA/БГНЕС

"Ще го усетим всички, не само транспортния бранш", призна Стамболийски, като отбелязва, че ще бъде ударен и туристическият бранш точно около предстоящи празници, които традиционно се използват за пътувания между двете страни. Неизбежно ще бъдат нарушени всякакви доставки.

Вицепремиерът Костис Хацидакис заяви пред радио Skai, че вратата за диалог с фермерите остава отворена, но при опит да блокират страната, законът ще бъде приложен: "Правителството няма да е наблюдател на блокадите. Има закони, в които са посочени глобите за затрудняване на транспорта и тези закони ще бъдат приложени. Малцинства, предвождани от партийци, не могат да държат обществото за заложник".