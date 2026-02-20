Европейската аерокосмическа корпорация Airbus SE през четвъртото тримесечие на 2025 г.увеличи нетната си печалба с 6%, а приходите си - с 5%.

Нетната печалба за периода октомври-декември 2025 г. е 2,58 милиарда евро, в сравнение с 2,42 милиарда евро за същия период на предходната година, се казва в изявлението на компанията.

Приходите на Airbus за последното тримесечие на миналата година са се увеличили до 25,98 милиарда евро, от 24,72 милиарда евро за същия период година по-рано.

Коригираната печалба преди лихви и данъци (EBIT), ключов показател за ефективност, скочи със 17%, до 2,98 милиарда евро.

Анализатори, чиято консенсусна прогноза се представя от самата компания, очакваха нетна печалба от 2,36 милиарда евро, приходи от 26,51 милиарда евро и коригирана печалба преди лихви и данъци, от 2,87 милиарда евро.

По-конкретно, приходите на Airbus в сегмента на гражданските самолети са се увеличили за разглеждания период с 5% на годишна база до 18,69 милиарда евро, а приходите в подразделението за хеликоптери са нараснали с 8%, до 3,32 милиарда евро. А приходите в сегмента на отбраната и космоса са се увеличили с 1% на годишна база, до 4,53 милиарда евро.

За цялата 2025 г., корпорацията Airbus е доставила 793 граждански самолета, при 766 броя за предходната година, т.е. увеличението е с 3,5%. Новите поръчките в този сегмент за 2025 г. се увеличиха до 1000, при 878 броя самолета през предходнта година. Така в края на миналата година натрупаните поръчки за производство на самолети достигнаха 8754 броя - исторически връх за такъв период.

Стойността на новите поръчки в сегмента на отбраната и космоса достигна рекордните 17,7 милиарда евро в края на миналата година, в сравнение с 16,7 милиарда евро към края на 2024 г.

Airbus предвижда през 2026 година да достави на клиенти общо 870 броя граждански самолети (консенсус на Visible Alpha - 907 броя), т.е. да има увеличение с почти 10%, както и да постигне коригирана печалба преди лихви и данъци (EBIT) от 7,5 милиарда евро.

Бордът на директорите на компанията ще предложи на годишното събрание на акционерите да одобри изплащане на дивидент за 2025 г., от 3,2 евро на акция. За предходната година компанията изплати дивидент на акция от общо 3 евро.