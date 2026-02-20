След почти четири години пауза, наложена от руското нашествие през февруари 2022 г., Украйна възобнови износа на военна продукция. Давид Алоян, заместник-секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана в Киев, заяви пред "Ройтерс", че само тази година страната може да реализира военен износ на стойност няколко милиарда долара.

В началото на февруари държавната комисия за лицензиране в условия на война одобри по-голямата част от 40-те заявления, подадени от производители в отбранителния сектор.

"Като се вземат предвид готовите продукти, резервните части, компонентите и услугите, които могат да бъдат предоставени, става дума за няколко милиарда долара", каза Алоян, допълвайки, че потенциалът е "значително по-висок" в сравнение с предвоенните нива на износ.

Алоян обаче призова за умерени очаквания. Военните нужди на Украйна остават абсолютен приоритет — руските войски продължават да напредват на изток, а въздушните удари достигат градове далеч от фронтовата линия. Мирните преговори, водени с американско посредничество, са блокирани заради териториалните претенции на Москва.

Сред одобрените заявления няма нито едно за износ на готови за употреба оръжия. Част са насочени към реимпорт на техника обратно към украинския фронт - така например европейските страни освобождават своя производствен капацитет за собствените си нужди. Някои заявления свързани с украинско-американската програма FrankenSAM, която разработва зенитно-ракетни системи, съчетаващи съветски платформи със западни ракети.

Интересът от страна на съюзниците е значителен. Германия, Великобритания, САЩ, скандинавските страни, три държави от Близкия изток и поне една азиатска страна са сред най-активно заинтересованите от украинските отбранителни технологии.

Една от близкоизточните държави — с дългогодишна история на военнотърговски отношения с Украйна, проучва възможности в областта на дроновете и тежките превозни средства. Приоритет при износа ще получат страните, които най-активно подкрепят Киев във войната.

Украйна залага не само на директен износ, но и на съвместни предприятия и коопериране с чуждестранни партньори. Целта е привличане на финансов ресурс, изграждане на нови вериги за доставки към фронта и достъп до нови технологии — нещо, което Алоян определя като по-важно от простата продажба на готова продукция.

Производителите в отбранителния сектор отдавна настояват за възобновяване на износа, предупреждавайки, че Украйна рискува да изпусне позиции на световния пазар на въоръжения. Някои вече са открили дъщерни дружества в чужбина. Президентът Зеленски обяви, че до края на 2026 г. в Европа ще бъдат открити десет центъра за износ на оръжие.

Киев обмисля и въвеждането на специален данък върху отбранителния износ, приходите от който биха отишли за финансиране на собствените недофинансирани военни нужди на страната. Окончателно решение все още не е взето, но според Алоян подобна мярка би оправдала пред обществото решението за възобновяване на износа.

"Няма желание или цел да заключим всички производители тук", каза Алоян. "Подходът е насочен към изграждане на система, която поставя на първо място фронта и националните интереси. А след тях идват търговските."