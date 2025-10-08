Украйна отчита рекорден ръст в производството на оръжие и военна техника, но остава силно зависима от китайски компоненти, дори във всеки произведен дрон. Това показват данни и коментари от украинския отбранителен сектор, които поставят въпроси за дългосрочната индустриална и стратегическа независимост на страната, пише Mezha.
Военната промишленост с исторически ръст
По данни на бившия министър на стратегическите индустрии Герман Сметанин, през 2024-та Украйна е произвела оръжия и техника на стойност около $9 милиарда. Това представлява 3 пъти повече от 2023 г. и 9 пъти повече от 2022 г.
Само за няколко години украинската отбранителна индустрия логично се е превърнала в един от най-динамичните отрасли на икономиката, коментира още изданието.
Зад впечатляващите числа обаче стои и сериозен проблем: значителна част от средствата са похарчени за внос на компоненти, които идват най-вече от Китай. Само компанията TAF Industries, един от най-големите вносители, е сключила договори за доставка на китайски части за над $1 милиард за последните 18 месеца.
Според експерти от отбранителния сектор, на практика всеки украински дрон съдържа китайски чипове. Парадоксално, някои от тези фабрики в Китай снабдяват както Русия, така и Украйна.
"В случай на ескалация на конфликта или по-нататъшно сближаване между Пекин и Москва, Украйна може бързо да се окаже без възможност да произвежда основното си оръжие в сегашните обеми", предупреждават представители на украинската индустрия.
Допълнително усложнение е, че китайското правителство постепенно въвежда ограничения върху износа на дронове и техните компоненти. Много компании продължават търговията чрез посредници, но според експертите това е възможно само докато китайските власти го толерират.
"Ако сме фокусирани върху продажбата на оръжия на страните от НАТО, използването на китайски компоненти е червен флаг", казва Сергий Гончаров, изпълнителен директор на Националната асоциация на украинската отбранителна индустрия (NAUDI).
Западните купувачи поставят изисквания за минимална зависимост от Китай, което ограничава експортния потенциал на украинските дронове. В същото време, зависимостта от китайска електроника и батерии създава несигурност във веригите за доставки, притеснени са експертите.
Опити за местно производство
Някои украински компании вече инвестират в разработване на местни компоненти. Производителят "Вирий" е създал 10 000 FPV дрона, при които до 80% от частите са украински. Основателят Олексий Бабенко признава, че двигателите и камерите все още се внасят, но тенденцията е към все по-голяма локализация.
Компанията "Мотор-Г" вече произвежда над 100 000 електромотора месечно и планира бързо разширение, но засега продължава да внася критични елементи. Сред тях са неодимови магнити и лагери, които са монополизирани от Китай.
Производството на батерии също се развива в Украйна, но суровините, в това число литий и редкоземни метали, остават вносни, а преработката им е концентрирана именно в Китай.
Локализацията, впрочем, може да донесе значителни икономически и социални ползи, уверени са всички. Според Бабенко, преминаването към местни двигатели например може да създаде около 1 000 работни места, а производството на камери за 100 000 дрона месечно - още стотици.
Ролята на държавата
Украинското правителство насърчава местното производство чрез инициативи като "Създадена за победа" и "Библиотека на компонентите", които предлагат безвъзмездно финансиране до 8 млн. гривни за малки и средни предприятия.
Въпреки това освобождаването от мита и ДДС върху вносните компоненти, което е в сила от 2023 година, дава на китайските части ценово предимство от около 20% и със сигурност затруднява конкурентността на украинските производители.
"Китайските компоненти са не само висококачествени, но и по-евтини. В резултат е по-изгодно да ги купиш, отколкото да инвестираш в собствено производство", коментират представители на индустрията.
Краткосрочните договори, които обикновено се сключват само до края на годината, също възпират по-дългосрочни инвестиции във вътрешно производство.