Макар че вече сме в 2026-а година, повечето компании у нас работят в 2001-ва, коментираха в студиото на Money.bg братята Никола и Богой Богданови, AI експерти и консултанти. Това ясно показва доколко бизнесът изостава в адаптацията на новите технологии и поставя на дневен ред нуждата от радикална промяна на процесите.

Използването на новите технологии всъщност позволява на компаниите да не изостават драматично спрямо динамиката на съвременния свят, заявиха още те. Нещо повече, "изкуственият интелект, в условията на икономически кризи, геополитически конфликти, иновативното и прогресивно мислене, базирано на новите възможности", позволяват на бизнесите да преминават през ежедневните си казуси по-безболезнено.

Изкуственият интелект е тук

"AI не е бъдещето - той вече е тук, работи и променя начина, по който бизнесът мисли и действа", заяви Никола Богданов. Компаниите, които продължават да работят по стария начин, ще останат зад конкурентите си. "Технологиите вече диктуват темпото на пазара", категоричен бе Богой Богданов.

Двамата експерти описаха разнообразни приложения на AI в ежедневната дейност на бизнесите. От автоматизация на рутинни процеси, през анализ на големи обеми данни, до предвиждане на пазарни тенденции до подобряване на клиентското обслужване и оптимизация на вътрешните ресурси. Фирмите, които интегрират AI стратегически, могат да увеличат продуктивността си значително и да намалят човешките грешки, подчертаха те.

Откъде да започнем?

Откъде обаче да започне един мениджър, който е свикнал на стария модел на работа? Според гостите в студиото, промяната му трябва да започне от "собствените му убеждения за света. Защото тези хора, които са така, може да ги наречем традиционни мениджъри, те са били успешни за времето си, когато преди 20 години са започвали своя кариерен път, и този модел на работа е давал своите плодове и резултати.

Светът обаче вече не е същият. И този начин на работа не е адекватен. Затова първото нещо, което трябва да направи един подобен мениджър, е да приеме, че е ОК, че не знае много неща и че няма отговори на всички проблеми, които могат да се случат ежедневно", обясниха Богданови.

Дигитализацията и ролята на човека

Въпреки смелото навлизане на AI или именно заради това, човешкият фактор остава ключов, категорични са двамата. Важно е обаче да разберем едно: ние не "можем да се конкурираме с него. Това е все едно да се конкурираш с автомобила и да се надбягваш с него, примерно. Абсурдно! Не, много хора го мислят - аз съм по-добър от изкуствения интелект, той ми дава глупави резултати и т. н.

Затова, подчертаха те, е много важно хората да разберат същността му и как работи той. Това "не е просто софтуер, както традиционният софтуер, който е детерминистичен".

Изкуственият интелект е колекция от най-различни инструменти, а задачата на човека е да следи тези инструменти и да прецени кой за кое е най-подходящ. Затова и "изкуственият интелект няма да замени човека, но човек, използващ изкуствен интелект, ще замени този, който не го използва", категорични бяха и двамата. Те направиха и едно важно уточнение - "човек, който използва изкуствен интелект умно, ще замести този, който използва изкуствен интелект грешно или глупаво".

Рискове пред бизнеса

Що се отнася до бизнесите, най-големият риск е да внедряват изкуствен интелект хаотично. "Купуваме инструменти, нямаме никакъв ясен план как точно те ще се внедрят, а истината е, че това не е като да си купим нов софтуер за писане на имейли.

Този нов софтуер всъщност се включва във всички аспекти на работата и ние виждаме, че той потенциално ще промени целия начин, по който работи организацията, за да произвежда услугата или продукта", предупредиха Никола и Богой Богданови.

"Т.е. ако преди е имало 5 стъпки, не става въпрос да автоматизираме 2-3 от тях и другите да си останат, а говорим за нови 5 стъпки, които никога не са съществували. Хората ще поемат нови роли, които досега не е имало", допълниха те.

Целия разговор гледайте във видеото!