След почти 5-месечен анализ, Комисията за защита на конкуренцията разреши на "Агрополихим" и на сина на нейния съсобственик да придобият българската компания "Екофол", с която от няколко години си партнират в производството на торове.

Регистрираната в Търговище "Екофол" е утвърден производител на третирани и листни торове, както и на AdBlue добавка. Компанията има над 100 служители, приходи от 39,5 млн. лева и печалба от 276 хиляди лева за 2023 г.

В рамките на сделката "Агрополихим" АД и Виктор Пиер Винсент Ромбаут придобиват 75% от издадения акционерен капитал на "Екофол". Ромбаут е син на съсобственика на "Агрополихим" Филип Ромбаут. Той притежава 75% от земеделския производител "Агро Цар Петрово" АД, а останалите 25% са на баща му.

Купувачите са уточнили пред КЗК, че въпреки наличието на свързаност Виктор Ромбаут развива дейността си независимо и това е отразено и в механизма на придобиването и последващия контрол върху предприятието.

"Агрополихим" и "Екофол" си партнират от 2022 г. в сферата на третираните азотни торове. Купувачите посочват, че основната им стратегическа цел след сделката е повишаване на R&D динамиката при новите торови продукти. Освен това групата на "Агрополихим" ще обогати портфолиото си с нишовите продукти на "Екофол".

Някои от анкетираните от КЗК конкуренти са изразили опасения, че сделката може да даде съществено предимство на "Агрополихим", но регулаторът не смята, че ефектът върху пазара ще е съществен или че ще доведе до създаване или засилване на господстващо положение.

Сред причините са близостта на производствени мощности на големи конкуренти като "Неохим" АД, Azomures (Румъния), Elixir Zorka (Сърбия), PFIC (Гърция) и Kavala Novafert (Гърция), които могат да снабдяват земеделците, а също така и спецификите на нововъзникващия пазар на третирани торове, в който цената е само един от факторите - и то потенциално не основен.

"Агрополихим" от Девня е един от индустриалните гиганти на България. Компанията, която реализира голяма част от продукцията си в чужбина, е с оборот от близо 800 милиона лева за 2024 г. и 70 млн. лева печалба. Служителите ѝ са около 740.