"Агрополихим" иска да придобие мажоритарен дял в българската "Екофол", с която вече три години си партнира в производството на торове. Сделката беше анонсирана още през юни, но вече се разглежда от Комисията за защита на конкуренцията.

"Агрополихим" от Девня е една от най-важните компании в българската индустрия. Тя реализира огромна част от продукцията си (азотни, фосфорни и азотно-фосфорни торове) в чужбина, като само за 2023 г. приходите ѝ са за над половин милиард лева, а печалбата е над 71 млн. лева. Заетите са около 740.

Регистрираната в Търговище "Екофол" е утвърден производител на третирани и листни торове, както и на AdBlue добавка. Компанията има над 100 служители, приходи от 55,6 млн. лева и печалба от над 980 000 лева за 2023 г. "Агрополихим" иска 50% дял. В момента мажоритарният пакет акции е в Боряна Михайлова и Радослав Михайлов - двамата са с по около 28,6% дял.

Част от процедурата е и Виктор Ромбаут, син на съсобственика на "Агрополихим" Филип Ромбаут. Той притежава 75% от земеделския производител "Агро Цар Петрово" АД, а останалите 25% са на баща му. Дружеството се занимава със слънчоглед, пшеница, рапица, царевица, кориандър и бял трън. То има над 50 осигурени лица, като през 2023 г. приходите са 3,9 млн. лева, но и е реализирана загуба от 3,6 млн. лева.

"Агрополихим" и "Екофол" си партнират от 2022 г. в сферата на третираните азотни торове.

Според официалното съобщение от началото на лятото "корпоративното свързване на двете компании ще позволи допълнително разширяване на производствения капацитет на Екофол, особено в сегмента на третираните торове, чрез достъп до индустриалната база на Агрополихим в Девня. Близостта до пристанищен терминал ще подобри логистиката, ще намали себестойността и ще засили ценовата конкурентоспособност на продуктите на Екофол".

До днес КЗК събира становища от заинтересовани лица и предстои да се произнесе с окончателно решение дали ще позволи сделката.