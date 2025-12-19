Комисията за защита на конкуренцията разреши на "Фьоникс България" ЕООД (собственост на германската Phoenix) да придобие контрол върху 47 аптеки от веригата "Медея" - но под условие, съобщават от регулатора.

Разглеждането на сделката, в рамките на която обектите ще се използват под наем, а активи и персонал ще отидат в придобиващото дружество, започна в началото на ноември. От КЗК са извършили секторен анализ на пазара на лекарствени продукти и са установили "редица проблеми, свързани с наличието на вертикални концентрации и паралелния износ на лекарства".

"Създадената вследствие на сделката нова вертикално интегрирана структура би могла да има отражения върху ефективната конкурентна среда на пазарите на търговия на едро и на дребно с лекарствени продукти", подчертават от комисията.

Основните причини са две. "Фьоникс Фарма" е един от най-големите дистрибутори на лекарствени продукти и е ексклузивен доставчик на лекарства, отпускани по лекарско предписание, които нямат алтернативи на нашия пазар.

Така "съществува потенциален риск от евентуално приоритизиране на собствените обекти, респективно - от необоснован отказ при снабдяването на други аптеки с тях".

Освен това много от независимите аптеки у нас използват софтуер на "Фьоникс Фарма". От КЗК виждат потенциален риск, ако е възможен достъп до чувствителна информация, касаеща дейността на обектите. Съществува и възможност от необосновано увеличение на цената на програмата.

"Фьоникс Фарма" са предложили, а КЗК окончателно е определила мерките за запазване на конкуренцията.

В рамките на половин година компанията трябва да актуализира общите си условия за доставка, с които се гарантира, че няма да има дискриминация при разпределението на количествата лекарствени продукти по лекарско предписание, на които е изключителен дистрибутор.

През следващите 6 месеца ще се направи и независим одит на аптечния софтуер, за да се гарантира, че дружеството няма достъп до чувствителни данни на конкурентите си. Цената на програмата няма да се увеличава с повече от 10% на годишна база без одобрението на КЗК.

Антимонополният орган ще следи изпълнението на поетите ангажименти от "Фьоникс Фарма", като при установени нарушения ще има "поведенчески или структурни мерки, както и имуществени санкции, ако другите мерки се окажат неефективни".