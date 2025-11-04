Ускореното проучване на Комисията за защита на конкуренцията няма да е достатъчно, за да може "Фьоникс България" (собственост на германската Phoenix) да наеме 47 аптеки "Медея", да придобие техни активи и да получи персонала им. Антимонополният орган започва задълбочено разследване на сделката, която би създала трета голяма вертикално интегрирана структура в търговията с лекарства - след тези около "Софарма" и "Марешки".

Става дума за аптеки, разположени в София (42), Перник (2), Стара Загора, Плевен и Кюстендил (по 1). Те трябва да бъдат дадени под наем за до 15 години на Phoenix, която е утвърден лекарствен търговец с онлайн платформа за пациенти и само 4 физически обекта. В споразумението е заложено също прехвърлянето на автомобили, хардуер, софтуер, домейни на сайтове, но и на служители.

От КЗК отбелязват, че освен това приблизително 500 аптеки в цяла България участват в партньорската програма Betty, която предоставя маркетингови инструменти за създаване на лоялни клиенти. Условието обаче е даденият обект да е клиент на Phoenix и голяма част от продуктите да се доставят именно от този търговец.

"Уведомителят заявява, че от гледна точка на Придобиващата контрол група предложената концентрация представлява възможност за по-нататъшно укрепване на пазарната позиция на Групата Фьоникс в България и е в съответствие със стратегията за разширяване присъствието й на пазара на дребно на лекарствени продукти. От гледна точка на Продавача, предложената концентрация е свързана с промяна в бизнес модела и по-конкретно ще позволи на Продавача да оптимизира портфейла си и да подобри оперативния си фокус в отговор на променящия се пазар", твърдят двете страни пред КЗК.

Антомонополният орган обаче стига до друго заключение: "В резултат на сделката, видно от извършения анализ, се създава поредна голяма вертикално интегрирана структура, което ще породи ефект върху конкурентната среда на пазара на дребно на лекарствени продукти под различни форми. "Фьоникс Фарма" е един от четирите най-големи дистрибутора на пазара, вкл. има качеството на ексклузивен дистрибутор на ЛП за територията на страната, както и притежател на аптечен софтуер, използван в дейността на значителен брой аптеки (формиращи над [40-50]% дял от общо откритите аптеки в страната), извън Групата Фьоникс".

Българският фармацевтичен съюз изразява опасения, че "са налице сериозни рискове пред участниците на пазара, изразяващи се в увеличаване на дела и пазарната мощ на вертикалните структури; ценова конкуренция, която поставя пред опасност здравето на пациентите и географското разпределение на аптеките; паралелен износ на лекарствени продукти, който е фасилитиран при наличието на вертикални структури; предоставяне на преференциални цени по различни начини - скрити отстъпки, явни отстъпки, неизискване на финансови обезпечения за стокови кредити и други; намаляване на броя на т. нар. независими аптеки и на техния пазарен дял; натиск върху обществените фондове при определяне на политиката и цените на заплащане с публични средства на лекарствените продукти".

"Създаването на собствена мрежа от дружества (свързани лица) на всички нива по веригата на разпространение на лекарства в България, ще направи за малките населени места редица от лекарствените продукти недостъпни", пишат в становището си и от Сдружение "Инициативен комитет на магистър-фармацевти".

Сходни са позициите и на Федерация "Български пациентски форум", Изпълнителната агенция по лекарствата и Министерството на здравеопазването.

Затова и КЗК ще направи задълбочено проучване както на потенциалния ефект от създаването на нова вертикално интегрирана структура в търговията с лекарства, така и има ли риск от достъп до чувствителна информация чрез използвания аптечен софтуер, а също и отношенията между Phoenix и придобиваната верига аптеки, участниците в програмата Betty, както и другите търговци на дребно.

"Решението е взето с оглед на социалната чувствителност и общественото значение на сектор "Фармация", поради което всяко намерение за концентрация в него изисква внимателно проучване и задълбочена оценка на потенциалното въздействие върху конкуренцията и достъпа до лекарствени продукти", подчертават от КЗК.