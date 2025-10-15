До 90% достига надценката върху млечните продукти от цената "на едро" до крайната в магазините в България. Това показва проверка на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), извършена в 50 търговски вериги и дребни търговци, обхващащи над 500 обекта. За сравнение - в повечето европейски държави надценката варира между 25 и 35 на сто.

Това състояние на пазара беше коментирано в студиото на "Здравей, България" на Нова тв от Димитър Зоров от Асоциацията на млекопреработвателите в България и икономистът Юлиан Войнов. Те обясниха защо ситуацията остава непрозрачна за потребителите и как търговските вериги диктуват условията на пазара.

"Темата не е нова. Ние, производителите, говорим за тези надценки от над 7 години, но досега проблемът се "замиташе под килима", каза Димитър Зоров. Той изрази удовлетворение, че най-накрая КЗК потвърждава публично това, което отдавна е известно в бранша - че крайните цени в магазините са силно изкривени заради действията на търговските вериги и посредниците.

"Разликата между цената, на която продаваме кашкавал на търговските вериги и цената, на която се предлага на щанда, достига до 90%", подчерта Зоров. По думите му, "сиренето е с до 60% надценка, млякото - до 80%. Това са реални числа, установени от КЗК. Проблемът е, че потребителите не ги виждат", добави той.

Производителят на млечни продукти разкри, че въпреки увеличението на цените в магазините, той не е променял тези на продуктите си към търговските вериги от 1 октомври 2022 г. По думите му, веригите дори се изискват допълнителни отстъпки всяка година.

Икономистът Юлиан Войнов потвърди думите на Зоров с данни от статистиката: "Цените на млечните продукти в България са средно с 25% над европейските, а покупателната способност на българина е около 60% от тази на средния европеец", каза експертът. По негово мнение, това говори за изкривяване на конкуренцията и липса на ефективен регулаторен контрол.

"Същите храни, в същите търговски вериги, но с различен произход - български или западноевропейски, се третират различно. Продукти на големи чужди концерни влизат по договори с по-ниска надценка, докато на българските се слага до 90%", обясни икономистът.

А Зоров открито заяви, че производителите нямат реална възможност да поставят условия на търговските вериги - нито за пределна надценка, нито за прозрачност в ценообразуването. "Ако някой се опита да осветли цените, цялата сила на търговските вериги се стоварва върху него - изваждат продуктите ти от рафтовете, въпреки че си платил съответните такси", сподели той.

Представителят на Асоциацията на млекопреработвателите в България коментира още, че "държавата бави закона за ограничаване на надценките в магазините, въпреки че е минал две обществени обсъждания. И запита: "Защо? Кой се страхува от прозрачността? За кого работят тези хора - за потребителя или за интересите на веригите?"