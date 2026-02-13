След като въведе "временни" високи мита за европейски млечни продукти, вариращи в диапазона от 21,9 на сто до 42,7 на сто, влезли в сила през декември 2025 г., Китай обяви вчера, че в крайна сметка ще наложи значително по-ниски мита - между 7,4 на сто и 11,7 на сто. Намалените ставки се прилагат от днес, 13 февруари, за срок от пет години.

Те обхващат широка гама продукти, включително пресни и преработени сирена, сини сирена, както и някои видове мляко и сметана.

Това обаче не зарадва Европейската комисия. От там заявиха, че считат новите китайски мита върху млечните продукти от Европейския съюз, за ​​"неоправдани и неоснователни" и ще бъде оценено предприемането на всички подходящи действия, включително отнасяне на въпроса до Световната търговска организация, съобщи Reuters. А Франция определи днес обявеното от Китай намаление на митата върху вноса на някои млечни продукти от ЕС като "недостатъчно" на фона на напрегнатите търговски отношения с Пекин, пише FP.

"Вземаме под внимание публикуваните вчера от китайските власти заключения", обявиха в съвместно комюнике френският външен министър Жан-Ноел Баро и Никола Форисие, делегиран министър за външната търговия.

"Тези мита са обременяващи за нашите производители и за конкурентоспособността на износа ни на стратегически пазар", подчертават те, отбелязвайки, че мерките "засягат търговия, оценявана на близо 430 милиона евро".

Двамата министри осъждат "необоснованите" обвинения на китайските власти, които твърдят, че са предприели мерките след антидъмпингово разследване, започнато през август 2024 г.

Според тях, френските производители трябва да могат да изнасят продукцията си в условия на прозрачност, недискриминационна и съобразена с правилата международна търговия.