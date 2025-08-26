Нашата страна не произвежда толкова много млечни продукти колкото преди години, но затова пък те се ценят в чужбина. За първите пет месеца (януари-юни) на тази година обаче, се наблюдава драстичен спад на износа ни на млечни продукти спрямо същия период на миналата година, и то като се има предвид, че и тогава показателят не беше особено висок.

И така, като цяло за 5-те месеца, износът на мляко и млечни продукти е намалял с 28,4% до общо 12 293 т, като по-конкретно, износът за страните от ЕС е паднал с 34%, а този за т.нар. трети страни (извън ЕС) - с 22,1%, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Износ по видове млечни продукти

По видове млечни продукти, най-голям е годишният спад при износа на неконцетрирано мляко и сметана, като се има предвид, че за миналата година това са вторите по обем млечни продукти, които изнася(х)ме. За първите 5 месеца спрямо същия период на миналата година, износът им се е сринал с над 90%, т.е. сегашните 398 тона са по-малко от 10% от износа за януари-май 2024 година.

Износът на сирена (вкл. кашкавал) и извара - който трайно има най-голям дял при млечните продукти, и то в пъти - се е понижил за разглеждания период с 28,4%, до общо 5480 тона.

А износът в чужбина на заквасени млека и сметана бележи за 5-те месеца лек ръст от 2,7% на годишна база до 2622 тона, като обемите на тези продукти наближават обемите на износа на концентрирано мляко и сметана (след техния годишен спад от над 20%).

Износ на сирена (вкл. кашкавал) и извара по държави

Прави впечатление, че за 5-те месеца (януари-май) на 2024 година, обемът на износа ни на сирена и извара е най-висок и приблизително еднакъв (около 1100 тона) за три държави - Германия, Великобритания и САЩ.

Обаче за същия период на 2025 г., при първите три държави се запазва обемът на износа ни само за Германия, дори отбелязва покачване с 4,3%. Макар че и сега Великобритания и САЩ заемат второ и трето място при износа на български сирена, износът ни към тях доста е намалял, съответно с 39,2% и 37,2%.

За 5-те месеца на тази спрямо миналата година, голям скок бележи износа ни на сирена единствено към Обединените арабски емирства (ОАЕ) - с 87%, но пак е 7-8 пъти по-нисък от този за посочените три държави.

Ще отбележим, че износът от България на сирена и извара за съседна Гърция, чийто обем за 5-те месеца на миналата година се нареждаше непосредствено след първите три посочени държави, сега се е свил много драстично с огромните над 95%, до твърде скромните за периода 40 тона.

Коментарът на Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация

В тази връзка, Money.bg помоли за коментар на ситуацията Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, която е най-голямата у нас в сектора на животновъдството.

Караколев обясни, че в случая няма "нищо драматично", тъй като най-вероятно основната причина за посочения драстичен спад на износа на сирена и кашкавал за Гърция, е спирането (почти) на вноса у нас на мляко от Румъния (и евентуално и от други страни), което след преработка в България се е изнасяло в Южната ни съседка като сирене, кашкавал и извара.

Симеон Караколев обърна внимание и на факта, че през 2022 г. сме имали огромен износ на българско сирене и кашкавал за Саудитска Арабия (2600 т) - почти колкото за най-големия вносител на тези продукти (тогава и сега), Германия. Докато през следващата 2023 г. и досега, износът ни за тази страна много драстично пада - за миналата година е 163 т, а за петте месеца на тази година - символичните 24 тона.

"Всъщност, най-голямата консумация на български сирена и кашкавал в чужбина е през лятото (за което още няма статистически данни) и към края на годината, което значи че има вероятност изоставането на износа като цяло на тези продукти спрямо миналата година да бъде наваксано през следващите месеци", каза още пред Money.bg съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.