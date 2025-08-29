От основните енергийни продукти у нас, за юни 2025 г. спрямо същия месец на миналата година (т.е. на годишна база), както и същевременно спрямо предходния месец (май), се наблюдава нарастване едновременно както на производството, така и на доставките, единствено при въглищата. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за периода.

Производство на енергийни продукти

Така, през юни на годишна база нараства производството на:

твърди горива (въглища) - с 58.6%;

електрическа енергия - с 22.8%.

Същевременно за периода на годишна база намалява производството на:

пропан-бутанови смеси - с 25%;

дизелово гориво - с 10.7%;

автомобилен бензин - с 6.3%.

Производството на природен газ остава без изменение на годишна база.

През юни спрямо май, нараства производството на:

автомобилен бензин - с 35.4% до 134 хил. тона;

дизелово гориво - с 34.8% до 267 хил. тона;

твърди горива - с 31.7% до 880 хил. тона;

електрическа енергия - със 17% до 3 024 ГВтч.

Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение спрямо предходния месец.

Доставки на енергийни продукти

През юни на годишна база, нарастват доставките на:

твърди горива (въглища) - с 61.6%;

дизелово гориво - с 16.7%.

Същевременно за периода на годишна база намаляват доставките на:

автомобилен бензин - с 60.3%;

природен газ - с 19.1%;

пропан-бутанови смеси - с 5.1%;

електрическа енергия - с 3.6%.

За юни разгледано спрямо предходния месец, нарастват доставките единствено на въглища - с 37.3% до 960 хил. тона.

Това означава, че на месечна база намаляват доставките у нас на всички други енергийни продукти, а именно:

Намаляват доставките на:

автомобилен бензин - с 69.3% до 23 хил. тона;

природен газ - със 17.8% до 148 млн. куб. метра;

пропан-бутанови смеси - със 7.5% до 37 хил. тона;

дизелово гориво - със 7.4% до 238 хил. тона;

електрическа енергия - с 0.2% до 2 403 ГВтч.

Както се вижда от данните на НСИ, годишният и месечният спад при доставките на автомобилния бензин е драстичен.