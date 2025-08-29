От основните енергийни продукти у нас, за юни 2025 г. спрямо същия месец на миналата година (т.е. на годишна база), както и същевременно спрямо предходния месец (май), се наблюдава нарастване едновременно както на производството, така и на доставките, единствено при въглищата. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за периода.
Производство на енергийни продукти
Така, през юни на годишна база нараства производството на:
- твърди горива (въглища) - с 58.6%;
- електрическа енергия - с 22.8%.
Същевременно за периода на годишна база намалява производството на:
- пропан-бутанови смеси - с 25%;
- дизелово гориво - с 10.7%;
- автомобилен бензин - с 6.3%.
Производството на природен газ остава без изменение на годишна база.
През юни спрямо май, нараства производството на:
- автомобилен бензин - с 35.4% до 134 хил. тона;
- дизелово гориво - с 34.8% до 267 хил. тона;
- твърди горива - с 31.7% до 880 хил. тона;
- електрическа енергия - със 17% до 3 024 ГВтч.
Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение спрямо предходния месец.
Русия стана единственият доставчик за Китай на вид въглища
През март Русия е изнесла за чужбина общо 16 млн. тона въглища
Доставки на енергийни продукти
През юни на годишна база, нарастват доставките на:
- твърди горива (въглища) - с 61.6%;
- дизелово гориво - с 16.7%.
Същевременно за периода на годишна база намаляват доставките на:
- автомобилен бензин - с 60.3%;
- природен газ - с 19.1%;
- пропан-бутанови смеси - с 5.1%;
- електрическа енергия - с 3.6%.
За юни разгледано спрямо предходния месец, нарастват доставките единствено на въглища - с 37.3% до 960 хил. тона.
Това означава, че на месечна база намаляват доставките у нас на всички други енергийни продукти, а именно:
Намаляват доставките на:
- автомобилен бензин - с 69.3% до 23 хил. тона;
- природен газ - със 17.8% до 148 млн. куб. метра;
- пропан-бутанови смеси - със 7.5% до 37 хил. тона;
- дизелово гориво - със 7.4% до 238 хил. тона;
- електрическа енергия - с 0.2% до 2 403 ГВтч.
Както се вижда от данните на НСИ, годишният и месечният спад при доставките на автомобилния бензин е драстичен.