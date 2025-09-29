През месец юли 2025 г. при някои енергийни продукти на годишна база, т.е. спрямо същия месец на миналата година, има (големи) промени както в производството, така и при доставките, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за периода.

Данни за енергийни продукти на годишна база

Що се отнася до производството, спрямо същия месец на 2024 г. намалява производството на:

пропан-бутанови смеси - с 38.5%;

твърди горива - с 8.1%;

дизелово гориво - със 7.0%;

електрическа енергия - с 6.6%;

автомобилен бензин - с 3.6%.

Производството на природен газ у нас, спрямо средата на миналата година, остава без изменение.

Що се отнася до доставките на енергийни продукти, нарастват доставките на:

автомобилен бензин - с 3.5%;

природен газ - с 3.2%;

дизелово гориво - с 1.2%;

електрическа енергия - с 0.1%.

Намаляват доставките на:

пропан-бутанови смеси - с 18.8%;

твърди горива - със 7.8%.

Както показват данните на годишна база, съществен спад има при производството, а и при доставките на пропан-бутанови смеси. Има и неголямо годишно намаление на производството и доставките на твърди горива (общо всички видове въглища).

Данни за енергийни продукти за юли спрямо юни

Производство на енергийни продукти

През юли 2025 г. спрямо юни 2025 г., нараства производството на:

твърди горива - с 53% до 1 346 хил. тона ;

; електрическа енергия - с 8.1% до 3 270 ГВтч;

дизелово гориво - с 4.1% до 278 хил. тона;

автомобилен бензин - с 0.7% до 135 хил. тона.

Производството на пропан-бутанови смеси намалява съществено не само на годишна, но и на месечна база - с 11.1%, до 8 хил. тона.

От друга страна, производството на природен газ остава без изменение не само на годишна но и на месечна база.

През юли 2025 г. спрямо юни 2025 г. нарастват доставките на:

твърди горива - с 44.4% до 1 386 хил. тона ;

; електрическа енергия - с 15.1% до 2 766 ГВтч;

дизелово гориво - с 10.1% до 262 хил. тона;

природен газ - със 7.4% до 159 млн. куб. метра;

пропан-бутанови смеси - с 5.4% до 39 хил. тона.

Разгледано на месечна база, най-значително изменение, и то в посока нагоре, има както при производството, така и при доставките на въглища у нас. Освен това, по всяка вероятност (почти) цялото производство е реализирано у нас.