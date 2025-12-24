Успехът в ресторантьорството рядко се свежда само до кулинарни умения. Истинският бизнес талант се проявява в способността да се изгради бранд, който привлича клиенти, инвеститори и международно внимание. Историята на Nobu и актьорът Робърт Де Ниро е пример за стратегическо партньорство, в което гастрономията и визията за глобална експанзия се съчетават в успешен бизнес модел, познат по целия свят.

Нобу започва кариерата си в Перу, където експериментира с японската фюжън кухня, и през 1987 г. отваря ресторанта Мацухиса в Лос Анджелис. Той бързо се превръща в популярна дестинация сред известни личности и ценители на японската кухня. През 1988 г. Робърт Де Ниро посещава ресторанта по препоръка на режисьора Роланд Джофе и е впечатлен от ястията.

Първоначалната му идея е съвместен проект в Ню Йорк, но Нобу отказва, тъй като ресторантът в Лос Анджелис все още се развива и екипът му не е готов за нов обект.

Източник: GettyImages

Началото - след 4 години чакане

Въпреки отказа, Де Ниро продължава да поддържа връзка и посещава ресторанта редовно в продължение на 4 години. Той не оказва натиск, но показва постоянство и сериозност като потенциален бизнес партньор. През 1993 г. Де Ниро се свързва отново и пита: "Готов ли си за Ню Йорк?" Това търпение доказва на Нобу, че едно партньорство би било надеждно, и поставя основата на глобалната експанзия на марката.

Съвместно с Де Ниро, инвеститора Меир Тепер и ресторантьора Дрю Нипорент се открива Nobu New York в Трайбека - район, който по това време е бил предимно складов. Ресторантът с капацитет 150 места е проектиран от Rockwell Group и въвежда характерния Nobu Style. Какво включва той? Това е иновативен подход към японската кухня, базиран на систематизация и ефективност. Кухнята е разделена на зони за салати, скара, пържене и суши бар, които работят синхронизирано.

Източник: Nobu Hotels

Нобу инвестира в обучение на нови готвачи, включително Масахару Моримото, който по-късно става известен от телевизионния "Железният готвач". Дрю Нипорент поема управлението на ресторанта, персонала и връзките с обществеността, позволявайки на Нобу да се концентрира върху кухнята и иновациите.

Следваща стъпка - експанзия

След успеха на ресторантите идва стратегическата експанзия към хотелиерството. През 2013 г. се открива първият Nobu Hotel в Caesars Palace, Лас Вегас. Бизнес моделът е "upside-down", защото ресторантът е социалният двигател, който определя дали хотелът и жилищните части могат да бъдат успешни. Този подход позволява на компанията да създаде глобална мрежа от 50 ресторанта, 40 хотела и 20 жилищни проекта или такива в развитие.

Източник: Nobu

Nobu използва лицензиране и партньорства със собственици на имоти, вместо да инвестира собствени средства във всеки проект. Това минимизира традиционния риск при подобни проекти и поставя марката като основен актив. Устойчивостта на бранда е критична: ако престижът на марката или участието на Де Ниро отслабнат, това пряко влияе върху доходността на ресторантите, хотелите и жилищата.

Финансовите резултати са живото доказателство за успешния бизнес подход. Към юли 2024 г. компанията е оценена на $1,3 милиарда. Първият branded residence се намира в Торонто и се разпродава за 90 дни.