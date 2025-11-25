Новият председател на Британско-българската търговска камара (ББТК) е Бари Бранд, съобщиха от Камарата. Той е основател на консултантската компания Dare to Care More и си сътрудничи успешно с две британско-български фирми, които работят в областта на архитектурата и активните семейни развлечения.

За заместник-председател на Британско-българската търговска камара беше избрана Камелия Славейкова, председател на Съвета на директорите на Shell България с 30-годишен мениджърски опит в компанията.

Бари Бранд има дългогодишен опит в изграждането на бранд стратегии в M&C Saatchi и Saatchi в Лондон, Европа, Близкия Изток и България, където е заемал длъжността директор по иновациите.

След избора за предсадател на ББТК, Бари Бранд коментира: "За мен е чест да бъда избран за председател на Управителния съвет на Британско-българската търговска камара - една от най-големите и влиятелни бизнес организации в България. През изминалата година, в ролята ми на заместник-председател, бях активно ангажиран с дейността на организацията, особено с подпомагането и развитието на нашите събития.

Радвам се, че сега ще имам възможност да разширя своя принос към развитието на ББТК в контекста на продължаващото укрепване на икономическото сътрудничество между Великобритания и България."