Shell официално е поискала да се оттегли от сирийското нефтено находище Ал-Омар и да прехвърли дяла си на държавен оператор, обяви ръководителят на Сирийската петролна компания Юсеф Кеблави, цитиран от световните агенции.

Ходът идва само дни след като сирийските сили възвърнаха контрола над най-голямото нефтено съоръжение в страната от кюрдски бойци.

Кеблави заяви пред "Ройтерс", че преговорите относно финансовите условия за прехвърлянето на активите в източната провинция Дейр ез-Зор и Сирия се стреми към пълна собственост.

Лондонският петролен гигант беше запазил правно присъствие в страната чрез Al-Furat Petroleum, въпреки че спря операциите през 2012 г. поради санкциите на Европейския съюз.

Сирийското правителство възвърна контрола над нефтеното находище Ал-Омар през уикенда след внезапното оттегляне на подкрепяните от САЩ Сирийски демократични сили (SDF) от източната територия.

Ал-Омар служеше като критичен източник на приходи за SDF и в близост беше най-голямата американска военна база в Сирия.

Източник: EPA/БГНЕС

Докато Shell се подготвя да напусне, американски енергийни компании се позиционират да влязат на сирийския пазар. Кеблави посочи, че ConocoPhillips възнамерява да се ангажира отново в проекти за сирийски газови находища, докато Chevron прави планове да влезе в страната за първи път.

ConocoPhillips подписа меморандум за разбирателство със Сирия през ноември 2025 г. за разработване на газови полета и реализиране на нови проучвателни програми. Представители на Chevron се срещнаха със сирийския президент Ахмед ал-Шараа през декември 2025 г., за да обсъдят офшорно проучване на нефт и газ в пет блока, които сирийските власти описват като съдържащи международно значими резерви.

Ако бъде потвърден, влизането на големи американски фирми ще маркира драматична промяна в следвоенния енергиен ландшафт на Сирия. Преди началото на гражданската война през 2011 г. Сирия произвеждаше приблизително 380 000 барела нефт на ден. Тази цифра се срина до около 80 000-100 000 барела дневно, тъй като инфраструктурата пострада сериозно в гражданската война.