Централната банка на Сирия ще въведе нова серия банкноти в шест номинала, които не съдържат изображения или символи, като стъпка към модернизиране на националната валута и подобряване на прозрачността, съобщава държавната инфорационна агенция САНА.

Управителят Абдулкадер ал-Хусрие обяви тази мярка, като заяви, че бъдещите банкноти ще включват малки, средни и големи номинали, за да се подобри обращението на пари в брой и да се отговори на ежедневните нужди от транзакции.

"Новите банкноти са проектирани така, че да опростят проверката и да се приведат в съответствие с най-добрите международни практики", заяви ал-Хусрие пред САНА. По думите му "това е в съответствие с глобалната тенденция към чисти, абстрактни дизайни, които символизират прозрачност и доверие в паричната система:

Управителят заяви, че централната банка ще публикува пълните спецификации, включително купюрите, размерите и защитните елементи, след като печатът и емитирането бъдат финализирани. Очаква се банкнотите да заменят повредените и остарелите банкноти, но не и да увеличат общото парично предлагане.

"Остарели" в случая може да има малко по-комплексен смисъл. Една от масовите банкноти в страната - тази от 2000 лири, е с лика на прогонения в Русия дългогодишен лидер Башар ал-Асад. Тази от 5000 лири пък е със старото знаме на страната.

"Това е мярка за модернизация, а не за парична експанзия", отбеляза ал-Хусрие, като подчерта, че пускането в обращение ще бъде съпътствано от целенасочени парични политики за регулиране на ликвидността и стабилизиране на цените.

Това е още едно доказателство, че старите пари постепенно ще излязат от обращение.

Мярката идва в момент, в който Сирия продължава да се сблъсква с икономически трудности, като инфлацията, обезценяването на валутата и ограничената наличност на пари в брой засягат както бизнеса, така и домакинствата. Длъжностните лица се надяват, че преработената валута ще помогне за възстановяване на доверието в сирийската лира и ще подобри финансовата ефективност.