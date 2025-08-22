Сирия ще емитира нови банкноти, премахвайки две нули от валутата си в опит да възстанови общественото доверие в силно обезценената сирийска лира. Това твърдят седем източника, запознати с въпроса, както и документи, видяни от Reuters.

Стъпката е насочена към укрепване на сирийската лира, след като покупателната способност на валутата се срина до рекордно ниски нива след 14-годишен конфликт, който приключи с отстраняването на президента Башар Асад през декември.

Сирийската лира е загубила над 99% от стойността си от избухването на войната през 2011 г., като обменният курс сега е около 10 000 сирийски лири за щатски долар, в сравнение с 50 преди войната.

Сега домакинствата в страната обикновено плащат за седмичните покупки на хранителни стоки с банкноти от черни найлонови торбички, съдържащи поне половин килограм банкноти от 5000 паунда, които в момента са с най-висока номинална стойност.

В опит да улесни плащанията и да подобри паричната стабилност, централната банка на Сирия информира частните банки в средата на август, че възнамерява да емитира нова валута чрез "премахване на нули", според документ, видян от Reuters.

Агенцията разговаря с петима банкери, един източник от централната банка и един сирийски икономически служител, пожелали анонимност, които казаха, че Централната банка ги е информирала, че "две нули ще бъдат премахнати".

Двама от банкерите и друг сирийски източник, запознат със случая, съобщиха за Reuters, че Сирия се е споразумяла с руската държавна фирма за печатане на пари "Гознак", да произвежда новите сирийски банкноти. Те посочиха, че според техни данни сделката вече е финализирана.

