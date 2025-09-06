След 1978 година България е по-свободна, но въпреки това в страната цари пълен хаос в паричното обращение. Причината - по нашите земи се е плащало с всевъзможни монети от европейски и по-далечни държави, припомня БНБ в своята Музейна експозиция.

След Съединението от 1885 г., българският лев започва да се използва в Княжеството, особено в област Хасково, като разплащателна единица заедно с други валути, но същевременно е създадена националната валута на България. Но да се върнем малко по-назад във времето.

Преди гласуването на закона, с който се създава българският лев като парична единица на страната, бюджетите за 1879 и 1880 година са написани във френски франкове. Законът, позволяващ сеченето на монети и определящ лева, е приет две години след освобождението, а първите български монети са медни, отсечени в Бирмингам.

Източник: iStock

На тях е изобразен българският държавен герб след 1880-а година. Сеченето на сребърни и златни монети, които са с по-високи номинали, идва по-късно и се прави от най-големите европейски монетни дворове. С 50 стотинки е можело да се купи цяло агне. Първите български банкноти са осигурени със златно покритие, равно на една трета от номиналната стойност на банкнотата.

Промяната на парите след Съединението

През 1885 - годината на Съединението, е приет и законът за БНБ, с който се дава правото на банката да емитира и банкноти . Те са осигурени със златно покритие, равно на 1/3 от номиналната стойност. В някогашна тримилионна България една такава банкнота от 20 лева се е падала средно за 11 човека, а банкнотата от 50 лева - на 150 души.

Доста по-късно, през 1997 г. стойността на лева е твърдо свързана с тази на германската марка чрез системата на валутен борд при курс 1000 лева = 1 германска марка. След деноминацията на лева от 5 юли 1999 г. курсът става 1 лев = 1 германска марка, а след премахването на германската марка в края на същата година левът се привързва към еврото при курс 1,95583 лева = 1 евро.

През 2013 г. българският лев е определен от Комисията по естетика на Международната финансова банка в Швейцария за една от петте най-красиви валути в света.

От 1 януари 2026-а година официалната валута на Република България ще бъде еврото.