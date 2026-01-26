Няма да ви изненадаме с информацията, че банковите депозити на практика не носят доходност. Заради замръзналите около кота нула лихви и укротената, но далеч не стихнала инфлация, оставянето на пари на влог не носи особен финансов смисъл. Вероятно ще ви изненадаме обаче с прогнозата, че лихвената политика на Европейската централна банка надали скоро ще се промени, а това означава само едно нещо: всеки икономически активен човек, който разполага със спестявания, трябва да положи усилия, за да не бъдат те обезценени.

Бездействието струва пари, като лесно може да бъде изчислено колко: официалната инфлация между ноември 2020 година и ноември 2025 година (най-актуалните данни на НСИ) възлиза на 42%. Иначе казано, 1000 лева оставени преди 6 години в спестовна сметка, днес реалната им покупателна способност е малко над 700 лева. При 10 000 лева покупателната способност е намаляла с една месечна софийска заплата, а при 120 000 лева - с едногодишна.

Финансовият урок за последните 5 години е научен, търси се решение за следващите 5

Датата 28 февруари 2031 година вероятно ви се вижда много далечна, но спрямо инвестиционните хоризонти тя се категоризира като средносрочна. Това е денят, в който застрахователно-инвестиционната програма "ЕвроХоризонт 6" ще изплати обратно с натрупаната доходност евентуалната инвестиция, която сте направили до 16 февруари.

Минималната сума за вход в програмата е 2500 евро, внесена еднократно. Встъпителната такса е 2% от инвестиционната премия и 1% при покупка заедно с ЕвроБъдеще. Срокът на програмата е 5 години и 5 дни. Всяко теглене на средствата преди този падеж носи риск от по-ниска доходност и не важи гаранцията за вложените средства. Освен това, при откуп таксата е 5% от изтеглената сума, като право на откуп се придобива непосредствено след началото на договора.

Финансовият продукт е създаден от експертите на застрахователна компания ДЗИ-Животозастраховане и ОББ Асет Мениджмънт, които заедно с ОББ са под шапката на белгийския гигант KBC Group. По същество тя комбинира два инструмента - застраховка "Живот" от ДЗИ и участие в инвестиционен фонд. Първото дава сигурност, второ - възможност за доходност.

В началото трябва да споделим може би най-важната информация за инвестиционната схема: получавате 100% защита на капитала на нетната инвестирана сума* в края на договора. Нетната инвестирана сума* представлява еднократната застрахователна премия, намалена с премията за покрития риск "Смърт вследствие на злополука" (Рискова премия) и встъпителната такса върху инвестиционната премия, покриваща административните разходи на застрахователя. Казано по-простичко, дори при най-песимистичен сценарий, след 5 години ще ви бъдат върнати парите, от които ще бъдат приспаднати само разходите за застраховката и таксите.

Инвестиция на световните пазари с потенциал

Нека обаче да погледнем и най-оптимистичния сценарий. При него в края на периода може да получите до 50% увеличение на нетната си инвестиция, каквото е и заложения таван за доходност. Пресметнато с конкретни суми, това прави до 5000 евро при вложени еднократно 10 000 евро. С оглед инвестиционния план на фонда Optimum Fund World Selection 100-1, където ще отидат вложените средства, вероятността за доходност зависи от представянето на рисковите активи във фонда.

Фондът инвестира в суапове на 30 световни компании, сред които гиганти като Nestle, PepsiCo, Johnson & Johnson, Pfizer и Novartis. Така рискът се преразпределя между достатъчно на брой компании, в различни сектори и с различна тежест в портфейла - между 2 и 8 процента.

Защита срещу неочаквания житейски събития

Не по-малко важният компонент на програмата е нейната застрахователна част. По официални данни на Комисията за финансов надзор през 2024 година животозастрахователните дружества са продали полици с инвестиционен елемент на обща брутна премийна стойност от 306 милиона лева. Според наличните данни през 2025 година тенденцията се запазва и към средата на годината приходите възлизат на почти 149 милиона лева. Казано по друг начин, все повече българи посягат към този вид финансови продукти, които комбинират възможностите на застраховката и инвестицията.

В случая на програма "ЕвроХоризонт 6" рисковата премия отива за покриване на събитие "загуба на живот вследствие на злополука". При такова обстоятелство на наследниците на пострадалото лице се изплаща застрахователната сума** и стойността на притежаваните дялове от фонда към момента на нещастния случай.

Така от ден 1 до ден 1885 на договора си клиентите са както подсигурени финансово срещу злополуки, така и подсигурени срещу финансови злополуки, благодарение на гаранцията за изплащане на нетната вложена инвестиция. А бихме добавили и срещу инфлацията, която капиталовия пазар традиционно побеждава.

*Нетната инвестирана сума представлява еднократната застрахователна премия, намалена с премията за покрития риск Смърт вследствие на злополука (Рискова премия) и встъпителната такса върху инвестиционната премия, покриваща административните разходи на Застрахователя.

Инвестиционна премия - еднократна застрахователна премия, намалена с премията за покрития риск Смърт вследствие на злополука (Рискова премия)

Инвестиционна премия = Еднократна застрахователна премия - Рисковата премия

** Застрахователна сума (лимит на отговорност)

Договорената и посочена в застрахователната полица парична сума, представляваща горна граница на отговорността на Застрахователя към Застрахования или Ползващото се лице. Размерът на минималната и максимална застрахователна сума се определя от Застрахователя.