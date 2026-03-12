На фона на засиления туристически интерес към Мостар и региона на Херцеговина, местните власти предприемат мерки, за да отговорят на търсенето. В тази връзка летището в града планира разширение на терминала и започва нови чартърни полети, включително директна линия със София, съобщават местните медии.

Първите сезонни полети между двата града са планирани за 29 март и ще обслужват организирани туристически групи от България. По данни на летищните власти интересът към пътуванията е висок, като всички налични пакети вече са разпродадени преди старта на програмата.

Източник: Mostar Airport

Български туроператори са избрали летище Мостар като основна входна точка за своите програми в Херцеговина, пише N1. След пристигането си туристите ще бъдат настанявани в крайбрежния град Неум, а маршрутите включват посещения на Дубровник, Сплит, водопадите Кравице и поклонническия център Меджугорие.

Градът е една от най-посещаваните туристически дестинации в Босна и Херцеговина и е известен със своя исторически център. Символ на Мостар е прочутият Стари мост над река Неретва, построен през XVI век, който е част от списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство.

Разширение и модернизация

Във връзка с увеличаващия се пътникопоток летището обяви и проект за разширяване на терминала. Предвижда се по-голяма и по-функционална сграда, нови търговски площи, магазини за сувенири и допълнителни заведения за хранене.

Според ръководството модернизацията е ключова за привличането на нови авиокомпании и откриването на още маршрути. Очаква се строителството да започне по-късно тази година, като вече са публикувани визуализации на бъдещия терминал.