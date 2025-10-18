Летище Варна посреща Зима 2025/26 с ново разписание, съдържащо общо 16 маршрута до 11 държави. Сред тях, за първи път, са и три нови дестинации - Франкфурт (Германия), Братислава (Словакия) и Бергамо (Италия). Те разширяват възможностите за пътуване на жителите и гостите на морската столица.

Discover Airlines стартира за първи път зимна линия от Варна до Франкфурт (всеки четвъртък и неделя). Като част от групата на Lufthansa, авиокомпанията осигурява удобни връзки до десетки международни дестинации през финансовата столица на Европа.

Wizz Air добавя нови маршрути до Братислава (стартиращ на 15 ноември, с полети всеки вторник, събота и допълнителни честоти в четвъртък през декември) и до Бергамо. Последната стартира през септември и се радва на голям интерес, разказват от летището.

Общият брой дестинации на Wizz Air от Летище Варна тази зима става 12. Сред тях са Лондон Лутън (5 пъти седмично), Берлин, Дортмунд, Меминген, Нюрнберг, Хамбург, Хан, Айндховен, Брюксел Шарлероа и Тел Авив.

Bulgaria Air продължава с оперирането на ежедневни полети до София, осигуряващи връзки към вътрешни и международни полети в мрежата на националния превозвач.

Austrian Airlines и Turkish Airlines ще предлагат ежедневни полети съответно до Виена и Истанбул, осигурявайки удобни връзки до цял свят. Това е първата зима от 2019 г. насам, в която австрийският авиопревозвач възстановява ежедневните си полети до Варна.

"Новото зимно разписание демонстрира трайния интерес на авиокомпаниите към Варна като целогодишна дестинация", коментира главният изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД Михаел Ройш.