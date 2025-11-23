"Кай Так" в Хонконг - бетонна писта, притисната между небостъргачи, планини и пристанището Виктория, беше някога най-страховитото място в света, където се приземяват самолети. Дори на най-опитните пилоти им избиваше студена пот при захода към летището, което 27 години след затварянето си е само спомен, разказва в свой материал Daily Mirror.

Преди това, в продължение на 73 години кацането в "Кай Так" беше може би най-близкото до това човек да преживее самолетна катастрофа - минус самата катастрофа.

Самолетите минаваха толкова близо до жилищните блокове, че пътниците можеха почти да видят какво се готви в тиганите на хората. А самите жители на Хонконг трябваше да прекъсват разговорите си заради рева на двигателите и да гонят отнесеното от въздушната струя на авиолайнерите пране.

Източник: GettyImages

В бурни дни целият град не дишаше в тих ужас.

"Хонконгският завой"

Стари снимки показват самолети Boeing 747, борещи се с странични ветрове, с крила, накланящи се над оживени улици, с колела, удрящи с гръмотевична сила върху писта, която завършваше в пристанището.

По време на наистина смразяващия кръвта "хонконгски завой" капитаните трябваше ръчно да завият с 47 градуса надясно в последния момент, насочвайки даже "Джъмбо джет" направо към масивна червено-бяла шахматна дъска, нарисувана на хълм.

Източник: Wikimedia Commons / simon butler

Маневрата се правеше на ниска височина и беше толкова предизвикателна, че пилотите трябваше да преминават специално обучение, за да гарантират, че могат да кацнат без инцидент - една грешна стъпка и катастрофата става неизбежна.

Източник: Wikimedia Commons / Barbara Ann Spengler

Чувството, което изпитва пътник в самолет, насочил се за кацане на това летище много добре се описва с шеговития термин "инфаркт от Кай Так" - на английски играта на думи е Kai Tak Heart Attack.

Финалният акорд

Въпреки това Кай Так беше жизненоважен хъб за авиокомпании като Cathay Pacific и Dragonair, играейки ключова роля в икономическото развитие на Хонконг. Ограниченото пространство на летището обаче не оставяше място за разширяване, а шумовото замърсяване беше значителен проблем за близките жители.

Въпреки въвеждането на нощна забрана за минимизиране на смущението, властите на Хонконг в крайна сметка решиха да построят ново летище в Чек Лап Кок, разположено на отдалечен остров край Лантау.

Източник: Wikimedia Commons / wilford peloquin

Когато летището най-накрая затвори вратите си преди 27 години, на 6 юли 1998 година, тълпи от хора се събраха по крайбрежието, за да станат свидетели на последното излитане. Още същия ден международното летище на Хонконг пое като основен авиационен хъб града.

Драматична трансформация

Днес мястото на най-страховитото летище в света е претърпяло толкова драматична трансформация, че е трудно да се повярва, че това е същото място. Кай Так сега е далеч от оглушителния рев на двигателите и дръзките кацания и вместо това се издига като блестящ квартал в сърцето на обширния проект за обновяване на крайбрежието на Хонконг.

Източник: Wikimedia Commons

Бившата писта се е превърнала в круизен терминал Кай Так - футуристична сграда с британски архитект. Вместо Boeing 747, пристанището сега посреща плаващи градове с масивни круизни кораби, носещи хиляди туристи.

Източник: Wikimedia Commons / Ceeseven

Това, което някога беше ръбът на пистата, сега е спокоен парк с широки морски гледки, където бегачи, семейства и двойки се разхождат точно на мястото, където някога самолетите кацаха.

Около него възникват луксозни апартаменти, търговски райони, спортни арени и хотели, тъй като Кай Так се превръща в един от най-търсените нови квартали на Хонконг. През март 2025 година официално отвори врати спортно-развлекателен комплекс на стойност 4 милиарда долара - Kai Tak Sports Park, включващ стадион с 50 000 места с покрив, който може да се прибира.

Източник: iStock

За онези, които помнят старите дни обаче, Кай Так завинаги ще остане белязан от гръмотевичния звук на двигателите и психотрилъра на онзи прословут финален завой, пише британското издание.