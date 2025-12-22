"България Еър" е една от най-добре представящите се авиокомпании по отношение на намаляване на шумовото замърсяване и въглеродните емисии през 2025 година. Това отчитат от летище Схипхол в Амстердам.

Новите самолети Airbus A220 на "България Еър" са шампиони в спазването на изискванията за превенция на шумовото замърсяване в Европа, похвалиха се от авиокомпанията.

От летище Схипхол, едно от най-големите на континента, отчетоха значителен напредък в дейността на "България Еър" през настоящата година. Благодарение на новите самолети Airbus A220, превозвачът е оперирал 99% от полетите си от и до Амстердам с машини от най-благоприятните шумови категории S6 и S7, а данните за периода януари-октомври 2025 г. показват, че 600 полета от общо 608 полета са покрили тези критерии.

Справката от летище Схипхол подчертава, че отличните данни за полетите през 10-те месеца представляват сериозно подобрение спрямо същия период на 2024 г., когато вече впечатляващите резултати на авиокомпанията възлизаха на 78%.

Модерните самолети Airbus A220, които са основна част от обновения флот на "България Еър", осигуряват съществени екологични и оперативни предимства на полетите в небето над Европа.

Новите седем самолета, които влязоха в експлоатация през последните две години, са с до 25% по-нисък разход на гориво, със съществено намаляване на шумовите емисии, подходящи са за градски летища, имат по-дълъг обсег на полети и са с повишена ефективност.

Това позволява на авиокомпанията да предоставя още по-комфортно пътуване на своите пътници, да оптимизира разходите и да намалява въглеродния си отпечатък, утвърждавайки позицията си като изключително отговорен и устойчив национален авиопревозвач.