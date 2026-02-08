Американците, които спират в добре познатата и у нас верига кафенета Starbucks, скоро може да бъдат посрещнати от "приятелски настроен служител". Работата е там, че след време той може и да не е човек. Във все повече обекти отвъд океана вече се въвеждат роботи, генерирани от изкуствен интелект, пише BBC. А във веригата, за която говорим, баристите вече могат да се доверят на виртуален личен асистент, който да им припомня рецепти или да управлява графици.
В задната част на кафенето сканиращ инструмент е поел мъчителния процес на преброяване на наличностите, освобождавайки персонала от една от най-досадните задачи в търговията на дребно.
Новата технология е част от стотиците милиони долари, които 55-годишният глобален кафе гигант инвестира, опитвайки се да си върне клиентите след няколко години на затруднени продажби. И има признаци, че усилията дават резултат.
Съвсем наскоро компанията отчете първото си увеличение на продажбите от две години насам в утвърдени магазини в САЩ - най-големият и най-важен пазар, представляващ около 70% от приходите ѝ.
Въпреки това цената на акциите на фирмата се понижи с 5%, отразявайки опасенията на инвеститорите, че всички разходи, които включват 500 милиона долара за увеличаване на персонала, са навредили на печалбите.
Главният изпълнителен директор Брайън Никол заяви, че е уверен, че постоянният растеж на продажбите в крайна сметка ще реши този проблем. Но тъй като компанията обещава да намери 2 милиарда долара икономии на разходи през следващите три години, инвестициите в технологии са от решаващо значение за гарантиране, че подобрените продажби ще доведат и до по-добри печалби.
"Мисля, че всичко това ще се получи. Наистина вярвам, че имаме правилния план", коментира мениджърът.
Никол се присъединява към компанията през 2024 г., във време, когато бизнесът беше под натиск. Тогава клиентите се отдръпнаха след поредица от увеличения на цените. Конкуренцията се засилваше и марката се сблъска с призиви за бойкот, свързани със спорове между синдикални баристи относно заплащането и обезщетенията, както и с позицията на компанията по отношение на войната на Израел в Газа.
52-годишният бизнес-лидер, който впечатли индустрията с преструктурирането на веригата за бързо хранене Chipotle Mexican Grill, бързо започна да прави промени. Той обяви спиране на увеличенията на цените, опрости менюто и си постави цел баристите да изпълняват поръчките за четири минути или по-малко.
Starbucks съкрати хиляди корпоративни работни места, затвори неефективни магазини и продаде огромен дял от бизнеса на фирмата в Китай.
Никол обаче говори за предизвикателствата пред Starbucks в по-размити термини, описвайки компания, която се е забъркала в електронни таблици и финансови средни стойности и се е отклонила твърде много от корените си като обществено кафене.
"Разсеяхме се твърде много върху ефективността и технологиите и според мен загубихме фокуса си върху преживяването, клиента и връзката."
За да се подобри атмосферата, персоналът беше призован да се върне към писането на имената на клиентите върху чашите на ръка. Освен това, компанията започна да освежава кафенетата си с привлекателни фотьойли, нова боя по стените и керамични чаши - всичко това част от "подобрение" на стойност 150 000 долара на обект.
Тези промени бяха съпроводени от по-твърди политики, като по-строги униформи за персонала и правила, които забраняват на хората да използват тоалетната без покупка.
Натиск за изкуствен интелект
Натискът върху компанията да внедри изкуствен интелект във време, когато висшето ръководство подчертава важността на личния подход, може да изглежда изпълнен с ирония, но Никол не вижда чак толкова голямо противоречие.
"Това е начин да подобрим преживяването", казва той.
Компанията тества чатбот, задвижван от изкуствен интелект, който може да помогне за съчетаване на напитките с настроението на клиентите, и въвежда възможността за планиране на поръчки в опит да намали чакането на клиентите.
В заведенията си Starbucks тества и система за обработка на поръчки, която освобождава персонала, за да се съсредоточи върху обслужването или приготвянето на кафе.
На неотдавнашния инвеститорски ден на фирмата, Никол заяви пред анализаторите, че е уверен, че бизнесът има инерция, очертавайки амбициозни планове за разширяване - особено в чужбина, където се надява почти да удвои присъствието си до почти 40 000 обекта през следващите години.
"Нещата наистина се оправят", каза той, преди анализаторите да започнат да го засипват с въпроси за печалбите.
За разлика от миналата година, компанията не изключва увеличение на цените.
"Това наистина е последният лост, който искам да дръпна. В случай че се наложи да променим цените, те трябва да се увелича с малко."
Менидгжърът разчита на това, чекомпанията ще бъде подпомогната от по-широките тенденции, тъй като общата инфлация намалява, а цената на кафето, която се повиши рязко на глобално ниво през последните години, започва да се понижава, макар и с малко.
През последните месеци президентът на САЩ Доналд Тръмп премахна кафето от списъка с артикули, за които са наложени мита, което беше довело до дотълнително повишаване на разходите миналата година.
В социалните мрежи атаките срещу марката също затихнаха, въпреки че синдикалната битка продължава да преследва компанията, като организаторите обвиняват Никол, че възпрепятства преговорите за нови и по-добри договори на служителите.
Тази битка насочи вниманието и към използването на частни самолети и гротескно неравномерни разлики сред възнагражденията. Ето и фактите - изпълнителният директор получи пакет от 97 милиона долара през 2024 г. и 30 милиона долара миналата година, в сравнение със средния годишен доход на служител от около 17 300 долара.