Американската Starbucks Corp., най-голямата верига кафенета в света, планира да затвори около 1% от обектите си с неефективни показатели и да съкрати стотици работници, в рамките на преструктуриране.

Компанията възнамерява до края на септември да намали броя на кафенетата в Северна Америка до 18 300, според изявление на главния изпълнителен директор на Starbucks, Брайън Никол.

Към края на юли, Starbucks имаше 18 734 обекти в Северна Америка.

Освен това компанията, която в началото на тази година обяви за съкращения на повече от 1000 човека от персонала си, сега планира да съкрати още 900 работни места. Съкращенията ще засегнат предимно поддържащите функции на компанията. Свободните позиции също ще бъдат премахнати.

Продажбите на Starbucks в САЩ намаляват в продължение на вече година и половина, на фона на намаляването на търсенето и засилена конкуренция. През третото фискално тримесечие на тази година, сравнимите продажби в Северна Америка и САЩ са намалели с 2%.

Освен това, в момента най-голямата верига кафенета в света търси купувач на бизнеса си в Китай, който пазар за нея е най-големият след САЩ. Според първоначалните предвиждания, съвсем скоро въпросният купувач би трябвало да бъде определен.