2025-а година беше изпълнена с предизвикателства за българския сектор на етеричните масла. Имаше както успехи, така и спадове. Бяха атакувани нови пазари, но беше отчетен и спад в количеството, който започна още преди няколко години, обявиха от Сдружение "Дестилирано в България".

И докато производството на маслодайната роза показва стабилност през последните години с международни цени, които позволяват по-справедливо разпределение на добавената стойност по веригата, пред производителите стоят нови, нарастващи изисквания. От подобряването на условията за работа в полетата и регулирането на сезонния труд, до устойчивото управление на ресурси и намаляването на въглеродния отпечатък, отглеждането на маслодайната роза се намира на прага на зеления преход.

Ако говорим за розово масло, българският национален стандарт е основата, по която се оценява качеството в глобалната козметична индустрия и това е безспорен успех за България, въпреки трудностите за производителите.

"Така наречен "световен стандарт" за розово масло не съществува. В сектора се прилага българският национален стандарт (БДС), чиито параметри и формула се поддържат повече от век и са признати от държави-производители като Турция, Мароко, Азербайджан и Иран. Именно този стандарт се използва от международните парфюмерийни къщи като референтен за качество", коментира в рая на годината изпълнителният директор на Националната асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика Гергана Андреева коментира, цитирана от Agri.bg.

Българското розово масло продължава да е предпочитано от глобалните клиенти. То традиционно държи най-големия пазарен дял в света и остава предпочитан компонент в парфюмните композиции на водещи брандове.

Българското розово масло се произвежда от утвърдения сорт Rosa damascena Mill, като това е официално заложено и в БДС. Нови сортове, селектирани в други страни за хранителни или декоративни цели, не са свързани с производството на маслодайна роза и не влияят на качеството или позициите на българския продукт.

По данни на Консултативния съвет по маслодайна роза маслодайна роза в България се отглежда в 17 административни области от 2989 розопроизводители, като производството е концентрирано основно в три административни области. Това са Пловдив, Стара Загора и Пазарджик.

На територията на страната има 73 розопреработватели и работят 53 дестилерии с годишен капацитет за преработка на повече от 15 000 тона розов цвят.

Заради липсата на рентабилност обаче все повече български розопроизводители изоставят своите полета и това струва на сектора загуби за десетки милиони евро, отчитат от Професионалната асоциация на розопроизводителите в България.

И все пак, българското розово масло присъства в десетки милиони парфюми на големи марки в световната козметична индустрия и това е доказателство, че секторът трябва да бъде подкрепян всячески.