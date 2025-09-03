Българският бизнес с производство и продажба на розово масло е един от най-емблематичните у нас - символ на страната ни, изнасящ на редица световни пазари и генериращ сериозни приходи. Напоследък обаче бизнесът има проблем. В България вече има внос на розово масло от страни като Турция, Азърбайджан, Иран, Мароко и дори Китай, заявиха за Money.bg от Професионалната асоциация на розопроизводителите.

"Проблемите в ектора всъщност са много. Освен чуждестранния внос, заради липсата на рентабилност все повече български розопроизводители изоставят своите полета и това струва на сектора загуби за десетки милиони евро", коментира Петър Симеонов, който е председател на Професионалната асоциация на розопроизводителите в България.

Високи разходи и евтин внос

Нарастващите разходи за българските производители, заедно с увеличаващата се себестойност на розовото масло, правят българските производители неконкурентоспособни на световния пазар. На този фон страни като Азербайджан, Турция, Мароко и Китай успяват да предлагат по-евтини продукти, което поставя българските розопроизводители в неблагоприятна позиция.

Времето също удря сектора у нас, като тази година събраният розов цвят е по-малко от предвиденото. Необичайните климатични аномалии - изключително студен месец май и рекордно топла първа седмица на юни, щети от измръзване през април, както и щети от градушка през май, се отразяват на розобера през тази година, пише специализирания сайт за земеделие Agri.bg.

"Въпреки проблемите в сектора и увеличаващия се внос, интересът към българското розово масло е сериозен и печелим пазари спрямо Турция, защото у нас се работи усилено в посока устойчивост. Това е темата, която е свързана със защитата на човешките права, биоразнообразието, дори има европейска директива по този въпрос", обяснява Филип Лисичаров - заместник-председател на Българската национална асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика".

Той подчертава, че това е тема, която много вълнува много българския сектор за етерични масла, защото нашите клиенти - големите парфюмерийни брандове, искат да покажат чиста верига на доставка и справедливо заплащане на труда, нормални условия за работа, запазване на природата и липса на забранени препарати.

"Има интерес към българското розово масло. Въпросът е ние как ще оправдаем очакванията и съответно по цялата верига на доставка се стремим да покажем какво е справедливо заплащане към берача, към фермера, към розопреработвателя и дали това ще се отрази в крайната цена."

Недостиг на хора

Цялата българска индустрия за етерични масла е изправена пред сериозни трудности, като свиване на пазара и липса на работна ръка. Проучване на икономистите от "ИнтелиАгро" показва, че основните причини за по-ниските приходи и печалби в този ключов за страната ни сектор от селското стопанство са свръхпроизводство, презапасяване, липса на работна ръка и глобална инфлация.

Проблемът с недостига на работна ръка се явява основен ограничаващ фактор за производството на цвят в бъдеще, подчертават от Професионалната асоциация на розопроизводителите.

Тази година цената на труда за събиране на 1 кг розов цвят е 1,50 лева. По Закона за маслодайна розата, всички розопреработватели са длъжни да работят само с производители на розов цвят, които са в регистъра. Преработвателите трябва до 30 април да обявят минимална изкупна цена, която за 2025 г. е 4 лв./кг.

На този фон конкуренцията расте, най-вече в лицето на Турция и Азърбайджан. Останалите активни чуждестранни играчи в лицето на Иран, Мароко и Китай също подбиват цените. Затова българските производители на розово масло залагат на качеството, надявайки се и на държавна подкрепа.

Производството на розово масло е знаково за България и през последните години се развива най-добре в рамките на сектор "етерични масла" у нас. В Европа това е индустрия с приходи в размер на около 75 милиарда евро годишно.