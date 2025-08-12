Американската компания Savor, базирана в Батавия, Илинойс, разработва революционен продукт - масло, произведено по напълно нов начин, без използване на животни, растения или традиционни земеделски суровини.

Процесът използва въглерод и водород, за да създаде мастни молекули, които имитират вкуса, аромата и текстурата на класическото масло.

Технологията, получила подкрепата на милиардера Бил Гейтс, е базирана на директно улавяне на въглероден диоксид от въздуха и водород от водата. След обработка в специализирани съоръжения, тези компоненти се превръщат в масло, което не само изглежда и мирише като традиционното, но и има изключително нисък въглероден отпечатък.

"Нашият продукт е направен без земеделски площи, без емисии и с около хиляда пъти по-малко въздействие върху земята в сравнение с традиционното земеделие", обяснява Катлийн Александър, съосновател и главен изпълнителен директор на Savor.

Източник: Savor

Компанията работи основно с ресторанти, пекарни и доставчици на храни, като планира да предложи продукта и на масовия потребител не по-рано от 2027 г. Вече са на пазара шоколадови бонбони, произведени с тяхното масло, които се очакват да станат хит по време на празничния сезон през 2025 г.

Екипът на Savor подчертава, че продуктът не съдържа палмово масло - една от основните причини за обезлесяване и изменение на климата.

Производството на мазнини и масла от животни и растения е отговорно за около 7% от глобалните емисии парникови газове. В този контекст технологията на Savor е пример за устойчива алтернатива, която може да намали екологичния отпечатък на хранителната индустрия.

Милиардерът Бил Гейтс подкрепя инициативата в блога си, като посочва, че "идеята за лабораторно произведени мазнини и масла може да изглежда странна, но потенциалът им да намалят въглеродните емисии е огромен."