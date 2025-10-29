След като десетилетия наред предупреждаваше за рисковете от климатична катастрофа, Бил Гейтс направи рязък завод. В есе на сайта си Gates Notes милиардерът съосновател на Microsoft призова за "стратегически обрат" и разкритикува "апокалиптичния поглед към климатичните промени".

Причината - според него този подход се концентрира "твърде много върху краткосрочните цели за емисии".

"Въпреки че климатичните промени ще имат сериозни последици - особено за хората в най-бедните страни - те няма да доведат до края на човечеството. Хората ще могат да живеят и да процъфтяват на повечето места на Земята в обозримо бъдеще", написа Гейтс.

Текстът на Гейтс идва един ден след като ООН обяви, че човечеството е пропуснало целта си за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C, като генералният секретар на организацията предупреди за "опустошителни последици" за света.

Въпреки това Гейтс настоява, че светът трябва да премести фокуса си от емисиите към по-неотложни проблеми като борбата с бедността и подобряването на здравеопазването.

"Макар климатичните промени да засягат бедните хора повече от всеки друг, за огромното им мнозинство те няма да бъдат единствената или дори най-голямата заплаха за техния живот и благосъстояние", обяснява той.

По думите му бедността и болестите са били, са и ще бъдат най-големите проблеми: "Разбирането на това ще ни позволи да съсредоточим ограничените си ресурси върху интервенции, които ще имат най-голямо въздействие за най-уязвимите хора."

Гейтс, който е инвестирал над 2 милиарда долара в "зелени" технологии и е създал Breakthrough Energy Ventures за финансиране на изследвания за намаляване на въглеродните емисии, твърди, че "апокалиптичните" климатични сценарии прекалено подчертават намаляването на емисиите, като същевременно "отклоняват ресурси от най-ефективните неща, които трябва да правим за подобряване на живота в затоплящ се свят".

Преди предстоящата среща COP30 в Бразилия следващия месец, Гейтс призова световните лидери да потърсят нов път напред, като постави "човешкото благополучие в центъра на климатичните ни стратегии", включително подобряване на здравеопазването и селското стопанство в най-бедните страни на света.

Есето на Гейтс предизвика смесени реакции. Д-р Катрин Хейхоу, климатолог от Техаския технологичен университет, заяви пред CBS, че проблемът с климатичните промени не може да бъде отделен от другите основни заплахи пред човечеството. "Просто ми дайте списък с топ 10 неща, за които хората се притесняват, и мога да ви кажа как климатичните промени влошават всяко едно от тези 10 неща", каза тя.

Д-р Даниел Суейн от Калифорнийския университет нарече текста "зашеметяващо погрешно тълкуване", което показва неразбиране какво би означавало за света да изпита затопляне от 2 или 3 градуса по Целзий. "Мисля, че той крайно изопачава мащабите на последствията, които ще видим, ироничното е, че те ще са точно за същите хора, за които той твърди, че се грижи - глобално бедните."