Промените в икономическата среда и предстоящото въвеждане на еврото поставят нови предизвикателства пред купувачите и кредитните институции. Какви ще бъдат ефектите върху жилищното кредитиране и какво трябва да знаят хората, които обмислят покупка на имот в края на 2025 г. или началото на 2026 г.? Темата коментира Ирина Цанова, изпълнителен директор на портала за имоти Zimoti.com.

Очаквате ли промени в лихвената политика и как те биха се отразили на жилищния пазар в началото на 2026 г.?

Очаква се промяна в лихвената политика след приемането на еврото в България през 2026 г. Монетарната рамка на банките вече няма да се определя от БНБ, а от Европейската централна банка. В момента съотношението между кредити и депозити в различните страни от еврозоната е различно, като средната лихва по кредитите е около 3,3%, докато в България през 2025 г. тя беше приблизително около 2,4%.

От 1 януари всички кредити у нас ще се превалутират по фиксирания курс, а банковите резерви ще бъдат освободени, тъй като българските банки вече няма да са задължени да задържат 12% резерв, а ще се съобразяват с изискванията на ЕЦБ, която изисква едва 1%. Този допълнителен ресурс ще увеличи ликвидността в системата и вероятно ще стимулира предлагането на ипотечни кредити.

Какви решения трябва да вземат банките, за да регулират лихвената политика?

Ключов момент за бъдещата лихвена политика е изборът на индекс, с който ще бъдат обвързани кредитите. В момента над 80% от ипотечните заеми са обвързани с индекси, свързани с депозитите в лева - формула, която ще отпадне с въвеждането на еврото. Банките са изправени пред стратегическо решение - дали да преминат към международния индекс Euribor, който се влияе от външни фактори, или да разработят локален индекс, базиран на депозитите в евро в България. Ако бъде избран местен индекс, лихвите ще останат по-близки до реалностите на българския пазар.

Как се ориентират купувачите - търсят ли професионална консултация при ипотечно финансиране?

Все повече хора се възползват от безплатна консултация с кредитен консултант, преди да пристъпят към теглене на заем. Тази тенденция е изключително положителна, тъй като така клиентите си гарантират, че ще получат оптимални условия, съобразени с тяхната конкретна покупка и финансов профил.

Консултантът подготвя индивидуални оферти от няколко банки, съдейства при подготовката на документите и следи целия процес до подписване на договора. Услугата е напълно безплатна за клиента, тъй като възнаграждението се покрива от банката, което я прави лесен и сигурен начин клиентите да вземат информирано решение.

Какво бихте посъветвали хората, които в момента се чувстват несигурни откъде да започнат търсенето на нов дом?

Препоръчвам на купувачите в началото на процеса да направят консултация с кредитен консултант. Това е най-важната начална стъпка, защото дава реална оценка на финансовата ситуация - какви собствени средства имат, какви са доходите и каква месечна вноска по ипотека могат спокойно да си позволят да плащат всеки месец.

Желателно е самофинансирането да бъде над 20 %, а месечната вноска по кредита да не надвишава 30% от общия доход на домакинството. По този начин купувачите ще си осигурят стабилност в дългосрочен план и ще могат да реагират при евентуални ситуации на несигурност в бъдеще.

След като е ясен бюджетът и възможностите за финансиране, купувачите могат спокойно да преминат към следващата стъпка - да определят критерии като локация, тип имот и ценови диапазон.