Промените в икономическата среда и предстоящото въвеждане на еврото поставят нови предизвикателства пред купувачите и кредитните институции. Какви ще бъдат ефектите върху жилищното кредитиране и какво трябва да знаят хората, които обмислят покупка на имот в края на 2025 г. или началото на 2026 г.? Темата коментира Ирина Цанова, изпълнителен директор на портала за имоти Zimoti.com.
Очаквате ли промени в лихвената политика и как те биха се отразили на жилищния пазар в началото на 2026 г.?
Очаква се промяна в лихвената политика след приемането на еврото в България през 2026 г. Монетарната рамка на банките вече няма да се определя от БНБ, а от Европейската централна банка. В момента съотношението между кредити и депозити в различните страни от еврозоната е различно, като средната лихва по кредитите е около 3,3%, докато в България през 2025 г. тя беше приблизително около 2,4%.
От 1 януари всички кредити у нас ще се превалутират по фиксирания курс, а банковите резерви ще бъдат освободени, тъй като българските банки вече няма да са задължени да задържат 12% резерв, а ще се съобразяват с изискванията на ЕЦБ, която изисква едва 1%. Този допълнителен ресурс ще увеличи ликвидността в системата и вероятно ще стимулира предлагането на ипотечни кредити.
Какви решения трябва да вземат банките, за да регулират лихвената политика?
Ключов момент за бъдещата лихвена политика е изборът на индекс, с който ще бъдат обвързани кредитите. В момента над 80% от ипотечните заеми са обвързани с индекси, свързани с депозитите в лева - формула, която ще отпадне с въвеждането на еврото. Банките са изправени пред стратегическо решение - дали да преминат към международния индекс Euribor, който се влияе от външни фактори, или да разработят локален индекс, базиран на депозитите в евро в България. Ако бъде избран местен индекс, лихвите ще останат по-близки до реалностите на българския пазар.
Как се ориентират купувачите - търсят ли професионална консултация при ипотечно финансиране?
Все повече хора се възползват от безплатна консултация с кредитен консултант, преди да пристъпят към теглене на заем. Тази тенденция е изключително положителна, тъй като така клиентите си гарантират, че ще получат оптимални условия, съобразени с тяхната конкретна покупка и финансов профил.
Консултантът подготвя индивидуални оферти от няколко банки, съдейства при подготовката на документите и следи целия процес до подписване на договора. Услугата е напълно безплатна за клиента, тъй като възнаграждението се покрива от банката, което я прави лесен и сигурен начин клиентите да вземат информирано решение.
Какво бихте посъветвали хората, които в момента се чувстват несигурни откъде да започнат търсенето на нов дом?
Препоръчвам на купувачите в началото на процеса да направят консултация с кредитен консултант. Това е най-важната начална стъпка, защото дава реална оценка на финансовата ситуация - какви собствени средства имат, какви са доходите и каква месечна вноска по ипотека могат спокойно да си позволят да плащат всеки месец.
Желателно е самофинансирането да бъде над 20 %, а месечната вноска по кредита да не надвишава 30% от общия доход на домакинството. По този начин купувачите ще си осигурят стабилност в дългосрочен план и ще могат да реагират при евентуални ситуации на несигурност в бъдеще.
След като е ясен бюджетът и възможностите за финансиране, купувачите могат спокойно да преминат към следващата стъпка - да определят критерии като локация, тип имот и ценови диапазон.
Zimoti.com цели да помага на купувачите да се ориентират лесно, с точна информация, полезни инструменти и услуги. Потребителите могат да разгледат хиляди обяви за продажба на имот, да филтрират по желаните от тях параметри, и да заявят безплатна кредитна консултация директно през портала за имоти Zimoti.com.
dimitar-tsvetkov-F3uUaeNNна 13.11.2025 в 12:39:02 #1
Ще,ще се купуват по-помалко защото хората масово ще обедняват,цените дори и да си останат същите!МЪ...ША ЦИОНИСТКА ЗНАМ ЗА КВО ГИ НАДУХТЕ ТОЛКОВА КРЕТЕНИ ЕВРЕЙСКИ,АЧНИ ДА ЗАБАГОТЯВАТЕ А НАРОДА НА ОБЕДНЯВА,САМО ТЕЗИ КОИТО СА СИ НАКУП3ЛИ АПАРТАМЕНТИ ПРЕДИ КОВИТО СА СИ ДОБРЕ!!!НЯМА РАБОТЕЩО СЕМЕЙСТВО НА МИ.РАБ.ЗАПЛАТА КОЕТО ДА МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ ТРИСТАЕН ВЕЧЕ ТО ПРОСТО ЛИХВИ И ЗАПЛАТИ НЕ МОГАТ ДА ГИ ПОКРИЯТ ЗА ЖИВОТА СИ!!!АБЕЕ СТАВА ПО ЗЛЕ С ЕВРОТО,А ОБЕЩАНИЯТА БЯХА ДРУГИ НО СИ ЗНАЕМ,ЧЕ ЦИОНИЗМА ЛЪЖЕ ТЕ НЕ СА ДЕМОКРАТИ ТЕ СА ФАШИСТИ!!!ЗА ТОВА И НАРОДА ИСКАШЕ РЕФЕРЕНДУМ,НЯМА ДОВЕРИЕ ВЕЧЕ И НА ЕСЕСЕР!МНОГО СМЕ ЗЛЕ АКО ГО РАЗБИРАТЕ